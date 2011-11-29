-Dışişleri: "Hain saldırıdan üzüntü duyuyoruz" ANKARA (A.A) - 29.11.2011 - Türkiye, Bağdat'ta Irak Temsilciler Meclisi'ne yönelik intihar saldırısından üzüntü duyduğunu belirterek, Irak halkının bu tür terörist eylemler karşısında sağduyuyla hareket edeceğine ve yeniden bir şiddet sarmalı içine düşülmesine izin vermeyeceğine inanıldığını bildirdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bağdat'ta güvenlikli Yeşil Bölge'de bulunan Irak Temsilciler Meclisi'ne yönelik olarak bugün bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısının infialle karşılandığı belirtilerek, "Irak halkının iradesini temsil eden Irak Meclisi'ni hedef alan bu hain saldırıdan üzüntü duyuyoruz" denildi. Açıklamada, bugün ve geçtiğimiz günlerde Bağdat, Basra ve Kerkük'te meydana gelen benzer terörist saldırılarda da önemli can ve mal kaybı yaşandığı ifade edilerek, dost ve kardeş Irak halkının bu tür terörist eylemler karşısında sağduyuyla hareket edeceğine ve ülkelerinin geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yeniden bir şiddet sarmalı içine düşmesine izin vermeyeceğine inanıldığı kaydedildi. Bakanlık, Irak'ın barış ve istikrarı için çaba gösteren Türkiye'nin bundan sonra da terörle mücadelede Irak hükümeti ve halkıyla dayanışma içinde olacağını bildirdi.