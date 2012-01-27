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Dünya

Dışişleri: "6 milyon Yahudi ve azınlıkları yâd ediyoruz" ANKARA (A.A)

27 Ocak 2012 12:59

-Dışişleri: "6 milyon Yahudi ve azınlıkları yâd ediyoruz" ANKARA (A.A) - 27.01.2012 - Dışişleri Bakanlığı'ndan, Birleşmiş Milletler Holokost Kurbanlarını Anma Günü vesilesiyle yapılan açıklamada, ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve anti-Semitizmle mücadele konusunda doğru dersler çıkarmanın önemi vurgulandı. Açıklamada şunlar kaydedildi: "Bugün, Birleşmiş Milletler Holokost Kurbanlarını Anma Günü vesilesiyle, bu insanlık trajedisi sırasında hayatlarını kaybeden 6 milyon Yahudi ve diğer azınlıkların anısını saygıyla yâd ediyoruz. Aynı zamanda en büyük Nazi ölüm kampı olan Auschwitz-Birkenau'nun kurtuluşunun 67. yıl dönümü olan bugün, insanlık tarihindeki bu benzersiz olayı hatırlamak ve Holokost konusunda yeni nesillerin bilinçlendirilmesi çalışmalarını güçlendirmek için bir fırsat oluşturmaktadır. Bu Anma Günü ayrıca, karşılıklı anlayış, hoşgörü ve bir arada yaşama kültürünü içerecek bir geleceğe doğru bize rehberlik etmekte, bu doğrultuda ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve anti-Semitizmle mücadele konusunda doğru dersler çıkarmanın önemini hatırlatmaktadır. Bu vesileyle, İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi rejimi tarafından hedef alınan, çok sayıda hayatı kurtaran ve böylece tarihimizle gurur duymamızı sağlayan diplomatlarımızı da saygı ve rahmetle anıyoruz."

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