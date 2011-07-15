-DIŞİŞLERİ 275 MEMUR ALACAK ANKARA (A.A) - 15.07.2011 - Dışişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, 75'i aday meslek, 200'ü ise aday konsolosluk ve ihtisas olmak üzere sınavla 275 memur alacak. Dışişleri Bakanlığının alıma ilişkin duyuruları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Duyurulara göre 75 aday meslek mensubu alımında sınav, 10 Eylül 2011 tarihinde Ankara'da yapılacak. Sınavın tüm aşamaları ilde yapılacağından, İstanbul'da sınav düzenlenmeyecek. Sınava, yurtiçindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin, lisans düzeyinde eğitim verilen uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye, finans, tarih, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım ve psikoloji bölümleri ile ağırlıklı olarak bu alanlara yönelik eğitim programlarına sahip bölümlerinden ya da hukuk fakülteleri, sosyal bilimler alanında (YÖK’ün belirlediği kapsam dikkate alınacak) lisans diplomasına sahip, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk veya iktisat alanlarında lisansüstü eğitim yapmış olanlar katılabilecek. Adaylarda 2010 veya 2011 yılı Kamu Personel Seçme Sınavının (KPSS) KPSS-36, KPSS-21 ve KPSS-108 puan türlerinin birinden en az 80 puan almış olmaları şartı aranacak. Sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, Bakanlığın www.mfa.gov.tr adresli internet sitesi üzerinden 26 Ağustos 2011 tarihinde ilan edilecek. Başvurular, 8-19 Ağustos 2011 tarihinde saat 18.00'e kadar Bakanlılığın www.mfa.gov.tr adresli internet sitesi üzerinden elektronik ortamda yapılacak. Meslek Memurları, Türk dış politikasının oluşturulması ve icrasında görev, yetki ve sorumluluk üstlenen ve yurtdışında temsil görevi icra eden diplomatik kariyer memurlarından oluşuyor. -200 KONSOLOSLUK VE İHTİSAS MEMURU ALINACAK- Bu arada Dışişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı 200 konsolosluk ve ihtisas memuru alacak. Sınavlar, 17 Eylül 2011 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilecek. Sınavın tüm aşamaları Ankara'da gerçekleştirileceğinden, İstanbul'da sınav düzenlenmeyecek. Diplomatik arşiv alanında görev yapmak üzere 25 konsolosluk ve ihtisas memuru alınacak. Sınavın yazılı bölümüne Farsça, Arapça, Fransızca, Rusça, Almanca ve İngilizce dillerinin birinden girilebilecek. Arzu eden adayların sınava eski Türkçeden (Osmanlıca) girebilmeleri de mümkün olacak. Sınava en az lisans düzeyinde üniversite mezunu ve 2010 veya 2011 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında, KPSS-3, KPSS-8 ve KPSS-10 puan türlerinin birinden en az 65 puan almış olanlar katılabilecek. Dışişleri Bakanlığı bilişim ve bilgi teknolojileri alanında görev yapmak üzere 50 konsolosluk ve ihtisas memuru alımında bulunacak. Sınavın yazılı bölümüne İngilizce veya Almanca'dan girilecek. Sınava lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin bilgisayar mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, matematik veya matematik mühendisliği, elektronik veya haberleşme mühendisliği, bilişim/iletişim sistemleri mühendisliği, makine mühendisliği veya istatistik bölümlerinden mezun olanlar ile 2010 veya 2011 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında, KPSS-6, KPSS-9 ve KPSS 108 puan türlerinin birinden en az 75 puan almış olanlar katılabilecek. Dışişleri Bakanlığı ayrıca İngilizce, Almanca ve Fransızca kadroları için 70, Rusça, Arapça, Farsça, Çince, Japonca İspanyolca veya Yunanca kadroları içinse 35 konsolosluk ve ihtisas memuru alacak. Sınava, en az lisans düzeyinde üniversite mezunu olmak kaydıyla, belirtilen yabancı dil grupları itibarıyla, 2010 veya 2011 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) İngilizce, Fransızca veya Almanca'dan sınava girecekler KPSS-9 veya KPSS-108 puan türlerinin birinden en az 80 puan, Rusça, Arapça, Farsça, Çince, Japonca veya Yunancadan sınava girecekler için 2009, 2010 veya 2011 yılı içerisinde KPDS'de en az (C) seviyesinde başarılı olmuş bulunmak kaydıyla, KPSS-3 puan türünden en az 65 puan almış olanlar katılabilecek. Dışişleri Bakanlığına insan hakları alanında görev yapmak üzere 20 konsolosluk ve ihtisas memuru alacak. Sınava hukuk fakültelerinden mezun olmak veya insan hakları alanında lisansüstü eğitim diplomasına sahip olanlar katılabilecek.