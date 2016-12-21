Dışişleri, 15 Temmuz sonrası Gülen'in videolarını temsilciliklerine gönderdi

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Darbe Komisyonu'na sunduğu raporda, hükümetin 'FETÖ’yle mücadelede milat olarak kabul ettiği 17 Aralık 2013 tarihinden öncesine ait örgütle ilgili belgeler ve Fethullah Gülen’in darbeyi yıllar öncesinden planladığına ilişkin eski videoları yurtdışı temsilciliklerine bilgi olması için gönderdiği belirtildi.

Cumhuriyet'in haberine göre, Bakanlığın Darbe Komisyonu’na sunduğu raporunda öne çıkan kısımlar özetle şöyle:

Gülen’in eski konuşmaları: Hükümetin FETÖ’yle mücadelede milat olarak kabul ettiği 17 Aralık 2013 tarihinden öncesine ait örgütle ilgili pek çok belgenin yurtdışı temsilciliklerine diplomatik temaslarda kullanılmak üzere gönderilmesi dikkat çekti. Darbe girişiminin ardından Bakanlığın tüm teşkilata FETÖ lideri Fethullah Gülen’in devlet içinde yapılanma ve darbe girişimini yıllar önce başlattığına işaret eden konuşmasının video linkinin istifade edilmek üzere gönderildiği belirtildi.

8 bin 728 diplomatik temas: Dışişleri Bakanlığı’nın yurtdışındaki temsilciliklerinin 24 Kasım 2016 tarihi itibarıyla Cumhurbaşkanı düzeyinde 70, Başbakan seviyesinde 92, bakan seviyesinde 682, milletvekili düzeyinde 1522, diğer üst düzey yetkililerle 6 bin 362 olmak üzere toplam 8 bin 728 resmi girişimde bulunduğu kaydedildi. Aynı dönemde dış temsilciliklerin 2 bin 318 mülakat gerçekleştirdiği, darbe girişimiyle ilgili 241 basın toplantısı yapıldığı ifade edildi.

Darbe girişimi için “15.07.gov.tr” sitesi: Darbe girişiminin ardından bir web sitesinin kurulmasına yönelik çalışma yapıldığı da kaydedildi. Darbe girişiminin tarihinden oluşan “15.07.gov. tr” adresli web sayfasının öneriler doğrultusunda zenginleştirilmekte olduğu ve yakında hizmete gireceği belirtildi.

160 ülkede FETÖ var: 160’a yakın ülkede mevcut olan FETÖ’nün söz konusu ülkelerde 800’e yakın okul, 100’e yakın öğrenci yurdu, 1000’den fazla sivil toplum kuruluşu, vakıf ve dernek, 200’den fazla yazılı ve görsel medya organı, 500’den fazla şirkete sahip olan devasa bir ağ üzerinden faaliyet gösterdiği belirtildi. FETÖ’nün küresel ağ içerisinde yalnızca yönetici konumunda bulunan şahıslar dikkate alındığında sayılarının 3 bini geçtiği ifade edilebileceği bilgisi yer aldı.

Bağlantıları saklama eğilimi: Raporda 15 Temmuz öncesi bağlantılarını ortaya koymaktan çekinmeyen FETÖ unsurlarının, 15 Temmuz sonrası bağlantıları gizleme çabasında olduğu ifade edildi. Raporda, örgütün bu kapsamda okul, dernek isimlerini değiştirmeye başladığı, web sitelerini kapattığı ve FETÖ bağlantılı olduklarını ortaya koyan unsurlardan kendilerini arındırmaya çalıştığı bilgisine yer verildi.

‘Mahrem abi’lere operasyon

Konya’da FETÖ soruşturması kapsamında, daha önce gözaltına alınan ve itirafçı olan pilotların verdiği ifadeler ve yapılan çalışmalar doğrultusunda örgütün Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan sorumlu olan “Mahrem Abi”lerine 30 ilde eşzamanlı operasyon düzenlendi. 120 kişi hakkında gözaltı kararı bulunduğu belirtildi. ‘Mahrem Abi’lerin sorumlu oldukları askeri personeli ortaokuldan itibaren evlerde sohbet toplantıları düzenleyip Fethullah Gülen’e ait kitap ve CD’lerle eğiten kişiler olduğu belirtildi. Sorumlu oldukları askeri personelden “himmet” adı altında para toplayan “Mahrem Abi”lerin, askeriye içerisinde deşifre olmamaları için de namaz kılmamaları, oruç tutmamaları yönünde uyardıkları iddia edildi. Özellikle sorumlu oldukları pilotların her adımını izleyen Mahrem Abi’lerin, pilotlara talimat verdikleri iddia edildi. Gözaltı kararı alınan “Mahrem Abi”lerin büyük çoğunluğunun memur ve öğretmen olduğu, aralarında daha önce açığa alınan ve ihraç edilenlerin bulunduğu kaydedildi.