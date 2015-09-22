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'Disiplinli' diye derecesi yükseltilen memura bir hafta sonra disiplin soruşturması!

Hakkında soruşturma açılan memura, kanıt bulunamadığı için ceza verilmedi

22 Eylül 2015 15:41

Gaziantep Üniversitesi Nurdağı Meslek Yüksekokulu'nda idari personel olarak görev yapan ve 8 yıl boyunca disiplin cezası almadığı için kademe ilerleme ile derecesi yükseltilen memur Metin Erdoğan'ın, bir hafta sonra sosyal medyada üniversite aleyhine yayınlara farklı rumuzlarla yorumlar yazdığı iddiası ile soruşturma açıldı.

Radikal'de yer alan habere göre, Gaziantep Üniversitesi idari personellerinden olan ve Nurdağı ilçesindeki Meslek Yüksekokulu'nda görev yapan 48 yaşındaki Metin Erdoğan, geçen 29 Haziran günü 8 yıl boyunca disiplin cezası almadığı için kademe ilerleme ile derecesi yükseltildi. Ancak, bu tebliğden bir hafta sonra 6 Temmuz'da bu kez Erdoğan'a hakkında soruşturma açıldığı bildirildi.

Sosyal medyada üniversite aleyhine yayınlara farklı rumuzlarla yorumlar yazdığı iddiası ile hakkında soruşturma açılan Erdoğan'a, hakkında kanıt bulunamadığı için ceza verilmedi. Metin Erdoğan, "2 yıl önce yapılan yorumları benim yaptığım iddia edilerek, kademe aldıktan sonra hakkımda soruşturma açıldı. Suçsuzluğum anlaşıldı ama psikolojim bozuldu" dedi. Metin Erdoğan, üniversite yönetiminin gerçekleri görmesini istedi.

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