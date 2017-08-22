Disiplin sevkleri açıklandı

İSTANBUL,(DHA) -

Medipol Başakşehir, Fenerbahçe, Trabzonspor, Alanyaspor, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu\'na (PFDK) sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği\'nce Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu\'na (PFDK) yapılan sevk raporları şöyle;

1- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Kulübü\'nün 19.08.2017 tarihinde oynanan KARDEMİR KARABÜKSPOR-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki \"talimatlara aykırı hareketi\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 46. maddesi ile 2017-2018 Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu Müsabakaları Statüsü\'nün 6/11. maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

2- ALANYASPOR Kulübü kaleci antrenörü FEVZİ LAYİÇ\'in 19.08.2017 tarihinde oynanan BURSASPOR-ALANYASPOR Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki \"sportmenliğe aykırı hareketi\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 36. maddesi uyarınca 20.08.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

3- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü\'nün 20.08.2017 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş.Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki \"talimatlara aykırı hareketi\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 46. maddesi ile 2017-2018 Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu Müsabakaları Statüsü\'nün 6/11. maddesi uyarınca, \"saha olayları\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 52. maddesi uyarınca ve \"çirkin ve kötü tezahüratı\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 53. maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

4- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü\'nün 20.08.2017 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş.Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki \"talimatlara aykırı hareketi\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 46. maddesi ile 2017-2018 Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu Müsabakaları Statüsü\'nün 6/11. maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

5- MANİSASPOR Kulübü\'nün 18.08.2017 tarihinde oynanan MANİSASPOR-SAMSUNSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki \"saha olayları\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 52. maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

6- SAMSUNSPOR Kulübü\'nün 18.08.2017 tarihinde oynanan MANİSASPOR-SAMSUNSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki \"7 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 40. maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

7- ADANASPOR A.Ş. Kulübü\'nün 19.08.2017 tarihinde oynanan GİRESUNSPOR-ADANASPOR A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasındaki \"5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 40. maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine,

ADANASPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu MAGAYE SERIGNE FALILOU DIT NELSON\'un aynı müsabakadaki \"saldırısı\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 44. maddesi uyarınca 20.08.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

8- ADANA DEMİRSPOR Kulübü\'nün 19.08.2017 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.TFF 1. Lig müsabakasındaki \"saha olayları\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 52. maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

9- ELAZIĞSPOR Kulübü\'nün 20.08.2017 tarihinde oynanan ESKİŞEHİRSPOR-ELAZIĞSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki \"çirkin ve kötü tezahüratı\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 53. maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

10- BOLUSPOR Kulübü\'nün 21.08.2017 tarihinde oynanan ÜMRANİYESPOR-BOLUSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki \"talimatlara aykırı hareketi\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 46. maddesi ile 2017-2018 TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü\'nün 6/11. maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.