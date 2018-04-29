Dişi aslan, leopar yavrusunu evlat edindi

Bir yavru leopar, derisinin üzerindeki noktalarını değiştiremez, ancak dişi aslanın pek de umurunda değil.

Bir dişi aslanın farklı bir türün yavrusunu emzirmesi çok çok nadir bir olay ve bunlar vahşi doğada çekilen ilk fotoğraflar.

Fotoğrafları, Tanzanya'daki Ngorongoro Koruma Bölgesi'ndeki Ndutu Safari Parkı'nın konuklarından Joop Van Der Linde çekti.

Serengeti'deki fotoğraflarda görülen ilgili anne 5 yaşındaki Nosikitok.

Kendisi de bir aydan kısa süre önce 3 yavru doğuran annenin boynunda bir koruma örgütü tarafından takılan, uyduya sinyal veren bir tasma var.

Vahşi aslanları koruma örgütü Panthera'nın Başkanı Dr Luke Hunter, BBC'ye yaptığı açıklamada olayın "hakikaten müstesna" olduğunu belirtiyor.

Hunter "Büyük kediler arasında yaşandığını duyduğum bir şey değil. Bazı dişi aslanların diğer aslan yavrularını evlat edinebildiklerini biliyoruz. Ancak bu hiç görülmemiş bir şey. Benzer başka bir olay bilmiyorum" diyor.

Çoğu dişi aslan gelecekte potansiyel avlara rakip olmamaları için, diğer büyük kedi türlerinin yavrularını gördüğünde hemen öldürmeye çalışıyor.

Dr. Hunter, Nosikitok'un yavrularının küçük leoparla aynı yaşta, 2-3 haftalık olduklarını söylüyor.

Nosikitok, leopar yavrusunu bulduğunda kendi yavrularının saklı olduğu yuvasından bir kilometre kadar uzaktaydı.

Aslan uzmanı Hunter "Bu küçük yavruyla karşılaşıp, kendisininmiş gibi davranmaya başladı. Annelik hormonuyla ve koruma hisleriyle dolu" diye konuşuyor.

Küçük leoparın annesinin nerede olduğu ve Nosikitok'un yavruyu tamamen evlat edinip edinmeyeceği bilinmiyor.

Ndutu Safari Parkı, kendi bölgelerinde yavrulamış bir leopar olduğunu ve olası en iyi sonucun leopar yavrusunun annesine dönmesi öldoğunu söylüyor.