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BBC Türkçe

Dişeti hastalarının bunama ihtimali yüzde 70 daha fazla

Tayvan'da 28 bin kişiyle 10 yıl boyunca yapılan araştırmanın sonucunda uzmanlar dişeti hastalarının bunama ihtimalinin diğer insanlara göre yüzde 70 daha fazla olduğunu ortaya çıkardı. Uzmanlar, iki hastalık arasındaki bağlantının araştırılması gerektiğin

29 Nisan 2018 20:30

Bilim insanları, uzun süreli dişeti hastalarının bunama ihtimalinin diğer insanlara göre yüzde 70 daha fazla olduğunu ortaya çıkardı.

İngiltere'de yayınlanan The Times gazetesinin haberine göre Tayvan'da 28 bin kişiyle 10 yıl boyunca yapılan araştırmanın sonucunda uzmanlar bunun, dişeti hastalığının doğrudan Alzheimer hastalığına yol açtığı anlamına gelmeyeceğini, fakat konunun daha fazla araştırılması gerektiğini söyledi.

Tayvan'daki araştırma, yaygın dişeti hastalıklarından periodontisis hastası 9 bin 300 kişi ile bu hastalıktan muzdarip olmayan 18 bin 700 kişiyi 10 yıl boyunca takip edip sonuçlarını karşılaştırarak yapıldı.

Gazetenin sağlık editörü Chris Smyth'in imzasını taşıyan habere göre daha önce başka araştırmalar da Alzheimer hastaları arasında dişeti hastalığı bulunanların durumlarının daha hızlı kötüleştiğini ortaya koymuştu.

Araştırmanın sonuçlarını The Times'a değerlendiren Alzheimer's Society Araştırma Müdürü James Pickett, "Başta dişeti hastalığının beyin sağlığıyla ilişkisini kurmak zordu ama dişeti hastalığı nedeniyle tetiklenen bir bağışıklık reaksiyonunun beyni etkilemesi mümkün" dedi.

Pickett, yüzde 70'lik farka rağmen dişeti hastalarının yalnızca yüzde 1'inin Alzheimer'a yakalandığını, bu yüzden dişeti hastalarının paniklememesi gerektiğini uyarısında da bulundu.

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