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Dünya

Discovery'nin dünyaya inişi ertelendi

11 Eylül 2009 13:08

Amerikan uzay ajansı NASA, kötü hava koşulları nedeniyle uzay mekiği Discovery'nin dünyaya inişinin ertelendiğini bildirdi.

Yetkililer, Discovery'nin yarın yerel saatle 17.48'de (TSİ cumartesi 00.48) Florida Cape Canaveral'daki Kennedy Uzay Merkezi'ne inmesinin planlandığını, ilk denemede başarısız olunursa yerel saatle 19.23'te (TSİ cumartesi 02.23) yeni bir girişimde bulunulacağını, NASA'nın ayrıca Kaliforniya'daki Edwards Hava Üssü'nü de iniş için kullanabileceğini belirtti.

Discovery, dün de yörüngedeki belirlenemeyen başıboş bir atıkla çarpışmamak ve yönünü değiştirmek için manevra yapmak zorunda kalmıştı.
 

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