Discovery'nin dünyaya inişi ertelendi

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|Amerikan uzay ajansı NASA, kötü hava koşulları nedeniyle
uzay mekiği Discovery'nin dünyaya inişinin ertelendiğini
bildirdi.
Yetkililer, Discovery'nin yarın
yerel saatle 17.48'de (TSİ cumartesi 00.48) Florida Cape Canaveral'daki Kennedy
Uzay Merkezi'ne inmesinin planlandığını, ilk denemede başarısız olunursa yerel
saatle 19.23'te (TSİ cumartesi 02.23) yeni bir girişimde bulunulacağını,
NASA'nın ayrıca Kaliforniya'daki Edwards Hava Üssü'nü de iniş için
kullanabileceğini belirtti.
Discovery, dün de yörüngedeki belirlenemeyen
başıboş bir atıkla çarpışmamak ve yönünü değiştirmek için manevra yapmak zorunda
kalmıştı.