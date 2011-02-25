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Dünya

DISCOVERY SON YOLCULUĞU İÇİN FIRLATILDI CAPE CANAVERAL (A.A)

25 Şubat 2011 02:13

-DISCOVERY SON YOLCULUĞU İÇİN FIRLATILDI CAPE CANAVERAL (A.A) - 24.02.2011 - Uzay mekiği Discovery, son yolculuğu için fırlatıldı. ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral uzay üssünden yörüngeye fırlatılan Discovery, Dünya yörüngesinde 354 km yükseltide yapımı süren Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) ikmal parçaları taşıyor. Discovery'den sonra Nisan ayında Endeavour mekiği son görevine gidecek ve ödenek sağlanabilirse Atlantis mekiğiyle 30 yıldır süren uzay mekikleri seferlerine son verilmiş olacak.

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