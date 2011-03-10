Discovery hurdaya çıktı

T24

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) dokuz gün kenetli kaldıktan sonra önceki gün TSİ 14.00'te Dünya'ya doğru yola çıkan Discovery, bugün TSİ 18.57'de, ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'ne indi. 27 yılda 39 kez uzaya çıkan Discovery, bundan sonra Washington'daki Smithsonian müzesinde sergilenecek.Discovery mürettebatı son seferlerinde UUİ'nin kırık amonyak pompasını değiştirmiş, uzatma kablosu ile diğer gerekli onarımlar yapılmıştı.Discovery'den sonra UUİ'ye 134'üncü sefer için 19 Nisanda uzay mekiği Endeavour fırlatılacak. Bundan sonra da halen Kongre'de görüşülen 2011 bütçesinde gerekli kaynak ayrılırsa 135'inci ve sonuncu uçuş için 28 Haziranda Atlantis'in uzaya gönderilmesi öngörülüyor.