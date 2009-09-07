Discovery dönüş hazırlığında

Uluslararası Uzay İstasyonu (UUİ) ve yakında dünyaya dönecek Discovery uzay mekiğinin 13 astronotu, dönüş hazırlıklarını tamamlamak üzereler.

Amerikan uzay ajansı NASA'dan yapılan açıklamaya göre, uzay istasyonuna Discovery'nin kargo bölümünde 7 ton ağırlığında erzak ve teçhizat getiren "Leonardo" isimli silindir şeklindeki İtalyan yapımı devasa konteynere, dünyaya götürülecek çöp, gereksiz malzeme ve tamamlanmış bilimsel deneyleri yükleyen astronotlar, konteyneri Salı günü mekik istasyondan ayrılmadan önce bu gece Discovery'nin yük bölümüne yerleştirecekler.

Bir haftadır aralıksız çalışan, üç zorlu uzay yürüyüşü yapan astronotlar dün geceyi izinli geçirerek biraz olsun dinlendiler.

Üç uzay yürüyüşüne de katılan Danny Olivas ve diğer astronotlar, UUİ'ye soğutma için yeni bir amonyak tankı, yeni antenler ve elektronik cihazlar kurdular. Astronotlar, bu süre zarfında geçen yıl sonunda istasyona eklenen yeni modül Tranquility için de 18 metre elektrik kablosu döşediler.

Perşembe Kennedy Uzay Merkezi'ne inmesi öngörülen Discovery, Temmuz ortasından beri istasyonda bulunan Timothy Kopra'yı da dünyaya götürecek.