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Dünya

Dişçiye gitti gözünden oldu

Hastanın çenesinin sol tarafındaki kemikler titanyum metal ile değiştirilerek yüzü yeniden yapılandırıldı

20 Haziran 2017 14:37

İngiltere’nin Liverpool şehrinde apse olduğu gerekçesiyle diş hekimine giden 22 yaşındaki Ceri Jones’un bir gözü "et yiyen kanser" sebebiyle alınmak zorunda kaldı.

Cumhuriyet'in haberine göre; Ceri Jones’da nadir görülen "et yiyen’’ kanser bulundu ve ameliyata alındı. Ağzının çatısında bir yumru halinde başlayan şeyin, baş ve boyun tükürük bezlerini etkileyen "adenoid kistik karsinoma" olduğu ortaya çıktı. 36 saat süren ameliyat sonunda, Jones’un tümör ile birlikte sol gözü de alındı.

Jones’un çenesinin sol tarafındaki kemikler titanyum metal ile değiştirildi ve kanserin yayılması nedeniyle yüzü yeniden yapılandırıldı. Sonuç olarak Jones, ağzının sol tarafındaki dişlerini kaybetti, sağ bacağından alınan kas ve deri ile ağzına nakil yapıldı. Öte yandan Jones’un ağzındaki yumrunun zamanla baş ağrısına sebep olduğu, dişçide çekilen röntgende bir şey tespit edilemeyince hastaneye yönlendirilip biyopsi yapıldığı, Adenoid Kistik Karsinoma teşhisi konulduktan sonra Liverpool Kadın Hastanesine sevk edildiği belirtildi.

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DişçiGözLiverpoolAmeliyatKanserEt yiyenCeri Jones

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