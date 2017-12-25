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Dışarıdaki Gazeteciler'den 'Cumhuriyet davası' tepkisi: Bir sonraki duruşmayı sanıksız yapmak istiyorlar!

"Son gazeteci çıkana kadar mücadelemize devam edeceğiz"

25 Aralık 2017 21:03

Dışarıdaki Gazeteciler İnisiyatifi, "terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına ve anayasal düzene karşı suç işlemek" iddiasıyla dördü tutuklu yargılanan Cumhuriyet yönetici, yazar, muhabir ve avukatları hakkındaki davayla ilgili olarak açıklama yaptı. Davanın beşinci duruşmasında verilen "tutukluluğa devam" kararına tepki gösterilen açıklamada, "9 Mart'ta Silivri'ye alınan duruşma belli ki sanıksız olarak yapılmak isteniyor" dendi.

Ara kararın ardından yapılan açıklamayı, Dışarıdaki Gazeteciler İnisiyatifi adına gazeteci Ertuğrul Mavioğlu okudu. Mavioğlu, şunları kaydetti: 

"Hakimler diyor ki karşımızda savunma olmasa ne güzel yargılama yaparız., KHK diyor ki halk olmasa memleketi ne güzel idare ederiz. 9 Mart'ta Silivri'ye alınan duruşma belli ki sanıksız olarak yapılmak isteniyor. Biz baştan beri ifade özgürlüğünün temel bir hak olduğunu ve bu davanın ifade özgürlüğü davası olduğunu söyledik. Şimdi yeni bir aşamaya geçtik. Sanıyorlar ki sanıksız yargılama yapabilecekler. Hayır yenilmeyeceğiz. Çok iktidar, çok zorbalık gördük, son gazeteci çıkana kadar mücadelemize devam edeceğiz ve mutlaka kazanacağız."

 

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