Dışarıdaki Gazeteciler, tutuklu meslektaşları için yürüdü: Özgürlük hepimize haram oldu

Dışarıdaki Gazeteciler İnisiyatifi, "terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına ve anayasal düzene karşı suç işlemek" iddiasıyla dördü tutuklu yargılanan Cumhuriyet yönetici, yazar, muhabir ve avukatları hakkındaki davanın dördüncü duruşmasına, Kadıköy'de düzenledikleri yürüyüşle çağrı yaptı.

Sık sık "Hemen, şimdi, adalet", "Gazetecilere özgürlük", "Ahmet çıkacak yine yazacak" sloganlarının attığı yürüyüşe, HDP İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, EMEP MYK üyesi Levent Tüzel ve gazeteciler Ertuğrul Mavioğlu ile Nevin Sungur da katıldı.

Dışarıdaki Gazeteciler adına açıklamayı, Gülşah Karadağ yaptı. Özgürlük ve adalet için buluştuklarını dile getiren Karadağ, şunları kaydetti:

"İşkencecilere yol vermek, evlatlarımızın neden katledildiğini unutturmak içindir. Gazetecilerin tutsak edilmesi, işçinin emeğinin çiğnenmesi, hayatının her alanında taciz ve tecavüze uğrayan kadınların çığlığının bastırılması içindir. Çıraklığa mahkum edilen biricik yavrularımızın, gözlerinden akan yaşın kir ve pasın içinde tamamen görünmez kılmak içindir. Türkiye, dünyanın en büyük gazeteci hapishanesine sahip olan ülkedir. Doğduğumuz ülkede kendimizi ifade etmemiz imkansız hale getirilmiş, herkes susturulmuşsa sadece hapisteki gazetecilere değil, özgürlük hepimize haram olmuş demektir.

"Soluk almak istiyoruz. Tahammül sınırlarının çoktan aşıldığını söylüyoruz. Bu esarete, bu cehalete katlanmak zorunda değiliz. 31 Ekim’de görülecek Cumhuriyet ve Özgür Gündem davalarına hep birlikte tanıklık edebiliriz. Çağlayan Adliyesi’ne gidebilir, her sabah zindanda uyanmak zorunda kalan onlarca gazetecinin iade edilmesi talebini avaz avaz haykırabiliriz. O halde gel, yaz gazeteci demek için gel. Gasp edilen özgürlüklerimizi geri almak için gel. Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet."

Duruşma 31 Ekim'de

Davanın üçüncü duruşmasında Cumhuriyet Yayın Danışmanı Kadri Gürsel'in tahliye edilmesine karar veren İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, Cumhuriyet Vakfı İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, muhabir Ahmet Şık, muhasebe çalışanı Emre İper ile Twitter’da "Jeansbiri" adlı hesabı kullandığı iddia edilen Kemal Aydoğdu'nun tutukluluk hâlinin devamına hükmetmişti.

Bir sonraki duruşmanın, 31 Ekim'de görülmesi kararlaştırılmıştı.