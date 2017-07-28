Dışarıdaki Gazeteciler: Özgürlük, hemen şimdi!

Dışarıdaki Gazeteciler İnisiyatifi tarafından, "Terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına ve anayasal düzene karşı suç işlemek" iddiasıyla tutuklanan ve tutuksuz yargılanan Cumhuriyet yönetici, yazar, muhabir ve avukatları hakkındaki davayla ilgili olarak "Çağlayan Adliyesi'nde olacağız. Sizleri de haber alma hakkınızı savunmaya, basın ve ifade özgürlüğüne sahip çıkmaya çağırıyoruz" açıklaması yapıldı.

Açıklamada, gün boyu sosyal medyada paylaşımda bulunacağı, tabelanın da "#ÖzgürlükHemenŞimdi" olarak belirlendiği ifade edildi.

Gözaltılardan 9 ay, iddianamenin hazırlanmasından 3 ay sonra başlayan davada 12’si tutuklu 18 kişinin yargılanıyor. Beş oturum süren duruşmada tüm "sanık"lar iddianamede yer alan suçlamalara yanıt verdi.

Tutuklamalardan dokuz ay sonra başlayan davada Cumhuriyet'çiler ne dedi; işte ilk savunmaların tam metni