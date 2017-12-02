Dışarıdaki Gazeteciler, içerideki meslektaşları için yürümek istedi, polis izin vermedi

Dışarıdaki Gazeteciler tarafından düzenlenen "Sözümüz var" eylemi Kadıköy'de başladı. Gazetecilerin, avukatların, akademisyenlerin tutuklu meslektaşları için bir araya geldiği eylemde polis yürüyüşe izin vermedi. "Hemen şimdi adalet", "Hemen, şimdi, özgürlük", "OHAL’e karşı omuz omuza", "Nuriye ve Semih yalnız değildir" sloganları atan grup, Kadıköy'de bir basın açıklaması düzenledi. Açıklamada, "Barışa hakikate, adalete sözümüz var. Sözün bittiği yerde faşizm başlar" ifadesine yer verildi, tutuklu gazeteciler için özgürlük istendi.

Avukatların cübbeleriyle katıldığı eylemde gazeteci Ertuğrul Mavioğlu tarafından yapılan basın açıklamasında, "Zor zamanlardan geçiyoruz. Böylesi zamanların en sağaltıcı ilacının el ele, kol kola, omuz omuza, hep birlikte yürümek olduğunu biliyoruz. İşte o yüzden, üzerimizdeki onca baskıya direnerek; barış ve özgürlük tutkumuzun azalmasına, vicdanımızın ve adalet duygumuzun körelmesine, hakikate olan bağlılığımızın eksilmesine izin vermeden; sözümüzden feragat etmeden yürüyoruz" dendi. Açıklama, aralık ayı boyunca yapılacak duruşmalara çağrı ile bitirildi.

Eyleme, CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, cumhuriyet.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Oğuz Güven, Evrensel Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat gibi pek çok isim katıldı.