Dışarıda darbe, içeride demokrasi istedi

Türk Metal Sendikası 13. Olağan Genel Kurulu, Büyük Anadolu Oteli'nde toplandı. Genel kurula Türk-İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu, TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul Kudatgobilik, CHP Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Selvi, DSP Genel Başkan Yardımcısı Osman Kılıç, Türk-İş'e bağlı sendikaların genel başkanları, sendika üyeleri ve delegeler katıldı.Genel kurulun açılışında sendikanın tarihinin anlatıldığı bir sinevizyon gösterisi yapıldı. Gösterimin ardından sinevizyon eşliğinde Mustafa Özbek'in genel kurula gönderdiği veda mektubu okundu.Özbek, mektubunda, mektubu "haksız ithamlar neticesinde gönderildiği" Silivri'den yazdığını ve burada geçirdiği 71 günde yalnız bırakılmadığını ifade etti."Hakkımda başlatılan karalama kampanyalarında söylenenler ile burada karşılaştığım ithamlar çok farklı. Basının başlattığı bu karalama kampanyalarına kesinlikle inanmayın" diyen Özbek, "yalan ve iftira kampanyasıyla" şahsında Türk Metal'in bitkin düşürülmeye çalışıldığını savundu.Mektubun, bir veda mektubu olduğunu vurgulayan Özbek, bunun yeni verilmiş bir karar olmadığını, teşkilatın geleceğini düşünerek, kendisi için verilmiş en isabetli karar olduğunu belirtti. Özbek, "Allah'a şükürler olsun ki onca iftira kampanyasına rağmen sendikamızdan bir çakıl taşı bile koparamadılar" dedi.Genel Başkan olarak olmasa da Türk işçi hareketinin ve Türk Metal'in bir neferi olarak işçilerle birlikte olacağını ifade eden Özbek, Türk adaletinin o günleri kendisine göstereceğini kaydetti.Mektubunun bir vasiyet olarak kabul edilmesini isteyen Özbek, mektubunda şu ifadelere yer verdi:"Şimdi bu esere sahip çıkma zamanı. Çünkü bu sendika metal işçilerinin sığınacağı tek liman, güvendiği tek dağ. Bu dağa kar yağdırmayın. Bu sendikayı kısır tartışmalara kurban etmeyin. Siyasetçilerin arka bahçesi olmasına izin vermeyin. Kişisel tartışmaların odağı haline getirmeyin. Metal işçilerinin ekmek davasına hizmet edin. Bu ekmeğin küçülmesine izin vermeyin. Ekmeğinize ve sendikanıza sahip çıkın"Genel kurul sonunda sendikanın yeni bir kadroyla yeni bir yola çıkacağını kaydeden Özbek, "Seçeneğiniz, çıkarınız yolunda sizin işinizi kolaylaştırmalıdır. Pevrul Kavlak'ın başkanlığındaki Türk Metal ekibi, Türk Metal camiası için bir avantaj olmakla kalmayacak, metal işçilerini de hiç bir zaman mahçup etmeyecektir. Hepiniz, yeni ekiple birlikte ve beraber olmalı, birbirinizle kenetlenmelisiniz" ifadelerini kullandı.Ülkenin üretenleri olarak, ilk yapılması gereken şeyin demokratik ve laik rejime sahip çıkmak olduğunu belirten Özbek, şunları kaydetti:"Hepimizin hayat damarı ve yaşama gücü olan demokrasi varsa örgütlenme vardır, sendikalar vardır. Bu sebeple demokrasiye inanmalı ve demokrasiyi yaşatmalıyız. Demokrasi mücadeleyle kazanılır ancak demokrasi uğruna verilecek mücadelelerin ve eylemlerin de demokratik kimliğe sahip olması gerekir.Demokrasi dışı arayışlar ve demokratik olmayan duruşlar, bu ülkeye ve bu ülkenin insanlarına fayda değil, zarar vermiştir. Her zaman yaptığınız gibi demokrasiye sahip çıkın, demokratik değerleri koruyun.Devletimi, milletimi sevdim, saydım. Cumhuriyetimizi ve demokrasimizi yaşatmak uğruna mücadele ettim. Bir Türk milliyetçisi olarak Türkçülüğe sahip çıktım, Türkçülüğü savundum. Ömrüm oldukça da bu uğurda mücadele edecek ve bu ülküden asla vazgeçmeyeceğim.Allah nasip ederse en kısa zamanda hürriyetime kavuşacağım. Bu takdirde ilk işim bölgelere gelerek, sizleri ziyaret etmek ve sizlerle helalleşmek olacaktır."Mustafa Özbek, sendika üyelerinden tek dileğinin bundan sonra tek bilek ve tek yürek sendikayla birlikte olmaları ve yıkılmadan ayakta durmaları olduğunu ifade etti.Mektubun okunması sırasında Mustafa Kumlu ve sendika üyelerinin duygulanarak göz yaşlarını tutamadıkları görüldü.Ergenekon soruşturması çerçevesinde tutuklanan Mustafa Özbek, Mustafa Balbay’a atfedilen ve ikinci iddianameye de giren günlüklerde kendi ağzından verilen notlarla dikkat çekmişti. İddianamede aynen yer bulan günlüğe göre, Balbay, 23 Mart 2005’te yaptığı görüşmeyi, Özbek’in ağzından şöyle not etti:“Saat 13.00 Türk Metal'de Mustafa ÖZBEK'le görüşmSıcak bir görüşme... Karşılıklı işbirliği. Yemekte soğumuş balık ve bol yeşillik... Bulgur pilav- Bence çözüm giderek zorlaşıyor. Ya bunları tümüyle alıp indirecek toplumsal gücü fazla bir iktidar ya da darbe... Yanlış anlamayın, istiyor değilim. En çok biz zarar görürüz ama, çözüm burada görünüyor.- Bu devletin, sendikaların tepesindekilere bakıyorum yanlış anlamayıp hepsi Gürcü. Başbakan, Salih KILIÇ, ADD Genel Başkanı.- Cumhuriyet'le her şeye varız. Arkadaşlar proje getirsinler. Bizim Türk Metal'in kullanılabiecek 8 Trl var. Bunun yüzde 40'ı yasaya göre şirketlere ortak olmaya, hisse almaya uygun.Cumhurbaşkanı ile görüşmede adının geçtiği yerleri anlattık.”