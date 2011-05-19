-DIŞ TİCARETTE YILDIZ İL İSTANBUL ANKARA (A.A) - 19.05.2011 - Dış ticarette bu yılın Ocak-Mart döneminde yıldız il İstanbul oldu. İstanbul, 2011 yılının ilk 3 ayında 14 milyar 47,9 milyon dolarla ihracatın yüzde 44,6'sını, 28,9 milyar dolarla ithalatın yüzde 51'ini gerçekleştirdi. Türkiye'nin 1 milyar doların üzerinde ihracat ve ithalat yapan 6 ili bulunuyor. Ankara, Bursa, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Kocaeli'den oluşan bu 6 il, ihracatın yüzde 77'sini, ithalatın ise yüzde 86,6'sını gerçekleştirdi. Bu yılın Ocak-Mart döneminde İstanbul'dan 14 milyar 47 milyon 852 bin dolarlık, Bursa'dan 2 milyar 981 milyon 733 bin dolarlık, Kocaeli'nden 2 milyar 983 milyon 632 bin dolarlık ihracat yapılırken, İzmir 1 milyar 940 milyon 786 bin dolarlık, Gaziantep 1 milyar 13 milyon 894 bin dolarlık, Ankara 1 milyar 429 milyon 173 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. -EN FAZLA İTHALAT YAPAN İLLER- En fazla ithalatın yapıldığı iller de 28 milyar 960 milyon 547 bin dolarla İstanbul, 6 milyar 727 milyon 655 bin dolarla Kocaeli, 6 milyar 244 milyon 860 bin dolarla Ankara oldu. Bu illeri 2 milyar 963 milyon 423 bin dolarlık ithalatla Bursa, 2 milyar 505 milyon 463 bin dolarlık ithalatla İzmir, 1 milyar 200 milyon 689 bin dolarlık ithalatla Gaziantep takip etti. 1 milyar doların üzerinde ithalat gerçekleştiren 6 ilin Türkiye'nin ithalatındaki payı ise yüzde 86,6 olarak gerçekleşti. 2011 yılı Ocak-Mart döneminde Tunceli hem ihracat hem ithalat yapmayan tek il, Bingöl ve Ardahan ise ithalat yapmayan iller oldu.