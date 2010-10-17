-DIŞ TİCARETİN YARISI İSTANBUL'DAN YAPILDI ANKARA (A.A) - 17.10.2010 - İlk 8 ayda Türkiye'nin dış ticaretinin yarısı İstanbul'dan yapıldı. İstanbul, söz konusu dönemde 34,6 milyar dolarlık ihracat, 60,5 milyar dolarlık da ithalat yaptı. Böylece İstanbul'un, ihracattaki payı yüzde 47,4, ithalattaki payı da yüzde 52,6 oldu. Dış Ticaret Müsteşarlığı verilerinden yapılan hesaplamalara göre, Ocak-Ağustos döneminde İstanbul'un 34,6 milyar dolarlık ihracatını 23 bin 319 firma gerçekleştirdi. -EN FAZLA İHRACAT YAPILAN İLLER- İstanbul'u ihracatta Bursa izlerken, bu il 2 bin 610 firma ile 7 milyar dolar tutarında ihracat yaptı. Kocaeli'nden 904 firma ile 5,9 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirilirken, İzmir'den 3 bin 447 firma ile 4,2 milyar dolarlık, Ankara'dan ise 2 bin 937 firma ile 3,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleşti. -EN FAZLA İTHALAT YAPILAN İLLER- Sekiz ayda, İstanbul'dan 30 bin 31 adet ithalatçı firma ile 60,5 milyar dolarlık ithalat yapıldı. Kocaeli'nden 1012 firma ile 14 milyar dolarlık, Ankara'dan 4 bin 943 firma ile 11,5 milyar dolarlık ithalat yapıldı. Bursa'dan 2 bin 242 firmayla 6,2 milyar dolarlık ithalat, İzmir'den 3 bin 674 firmayla 5,2 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirildi. -EN AZ İTHALAT VE İHRACAT YAPILAN İLLER- Bu arada, Ocak-Ağustos döneminde Tunceli 40 bin dolarla Türkiye'nin en az ihracat yapılan ili oldu. En az ihracat yapılan diğer iller ise 112 bin dolarla Kars, 208 bin dolarla Gümüşhane, 465 bin dolarla Bayburt ve 690 bin dolarla Erzincan oldu. En az ithalat yapılan iller arasında ise Tunceli, Gümüşhane, Ardahan, Kars ve Bitlis bulunuyor. Tunceli'den 24 bin dolarlık, Gümüşhane'den 25 bin dolarlık, Ardahan'dan 358 bin dolarlık, Kars'tan 393 bin dolarlık, Bitlis'ten 421 bin dolarlık ithalat gerçekleştirildi. -TÜRKİYE'NİN İHRACATÇI VE İTHALATÇI FİRMALARI- Öte yandan Ağustos sonu itibarıyla, Türkiye'nin 44 bin 261 adet ihracatçı firması, 51 bin 297 adet ithalatçı firması bulunuyor. Ocak-Ağustos döneminde en fazla ihracat, ithalat yapılan illeri ve firma sayıları şöyle: İHRACAT İTHALAT ---------------------------- ----------------------------- (Bin Dolar) (Bin Dolar) . FİRMA İHRACAT FİRMA İTHALAT İLLER SAYISI DEĞERİ İLLER SAYISI DEĞERİ ----- ------- ---------- ----- ------ ---------- İstanbul 23.319 34.559.738 İstanbul 30.031 60.480.733 Bursa 2.610 6.987.395 Kocaeli 1.012 13.999.539 Kocaeli 904 5.919.429 Ankara 4.943 11.447.923 İzmir 3.447 4.208.446 Bursa 2.242 6.248.436 Ankara 2.937 3.781.726 İzmir 3.674 5.249.971 Gaziantep 963 2.181.654 Gaziantep 839 2.131.248 Manisa 292 2.030.809 Hatay 231 1.935.479 Denizli 691 1.335.211 Manisa 260 1.876.088 Sakarya 245 1.052.430 Adana 817 1.389.632 Hatay 595 1.033.313 Denizli 449 1.095.316