T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

DIŞ TİCARETİN YARISI İSTANBUL'DAN YAPILDI ANKARA (A.A)

17 Ekim 2010 13:02

-DIŞ TİCARETİN YARISI İSTANBUL'DAN YAPILDI ANKARA (A.A) - 17.10.2010 - İlk 8 ayda Türkiye'nin dış ticaretinin yarısı İstanbul'dan yapıldı. İstanbul, söz konusu dönemde 34,6 milyar dolarlık ihracat, 60,5 milyar dolarlık da ithalat yaptı.  Böylece İstanbul'un, ihracattaki payı yüzde 47,4, ithalattaki payı da yüzde 52,6 oldu.  Dış Ticaret Müsteşarlığı verilerinden yapılan hesaplamalara göre, Ocak-Ağustos döneminde İstanbul'un 34,6 milyar dolarlık ihracatını 23 bin 319 firma gerçekleştirdi.  -EN FAZLA İHRACAT YAPILAN İLLER-     İstanbul'u ihracatta Bursa izlerken, bu il 2 bin 610 firma ile 7 milyar dolar tutarında ihracat yaptı. Kocaeli'nden 904 firma ile 5,9 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirilirken, İzmir'den 3 bin 447 firma ile 4,2 milyar dolarlık, Ankara'dan ise 2 bin 937 firma ile 3,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleşti. -EN FAZLA İTHALAT YAPILAN İLLER- Sekiz ayda, İstanbul'dan 30 bin 31 adet ithalatçı firma ile 60,5 milyar dolarlık ithalat yapıldı. Kocaeli'nden 1012 firma ile 14 milyar dolarlık, Ankara'dan 4 bin 943 firma ile 11,5 milyar dolarlık ithalat yapıldı. Bursa'dan 2 bin 242 firmayla 6,2 milyar dolarlık ithalat, İzmir'den 3 bin 674 firmayla 5,2 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirildi. -EN AZ İTHALAT VE İHRACAT YAPILAN İLLER- Bu arada, Ocak-Ağustos döneminde Tunceli 40 bin dolarla Türkiye'nin en az ihracat yapılan ili oldu. En az ihracat yapılan diğer iller ise 112 bin dolarla Kars, 208 bin dolarla Gümüşhane, 465 bin dolarla Bayburt ve 690 bin dolarla Erzincan oldu. En az ithalat yapılan iller arasında ise Tunceli, Gümüşhane, Ardahan, Kars ve Bitlis bulunuyor. Tunceli'den 24 bin dolarlık, Gümüşhane'den 25 bin dolarlık, Ardahan'dan 358 bin dolarlık, Kars'tan 393 bin dolarlık, Bitlis'ten 421 bin dolarlık ithalat gerçekleştirildi. -TÜRKİYE'NİN İHRACATÇI VE İTHALATÇI FİRMALARI- Öte yandan Ağustos sonu itibarıyla, Türkiye'nin 44 bin 261 adet ihracatçı firması, 51 bin 297 adet ithalatçı firması bulunuyor. Ocak-Ağustos döneminde en fazla ihracat, ithalat yapılan illeri ve firma sayıları şöyle:            İHRACAT                       İTHALAT ----------------------------  -----------------------------                     (Bin Dolar)                  (Bin Dolar) .         FİRMA    İHRACAT              FİRMA    İTHALAT İLLER     SAYISI    DEĞERİ    İLLER     SAYISI    DEĞERİ           -----    -------  ----------  -----     ------  ---------- İstanbul  23.319  34.559.738  İstanbul  30.031  60.480.733 Bursa      2.610   6.987.395  Kocaeli    1.012  13.999.539 Kocaeli      904   5.919.429  Ankara     4.943  11.447.923 İzmir      3.447   4.208.446  Bursa      2.242   6.248.436 Ankara     2.937   3.781.726  İzmir      3.674   5.249.971 Gaziantep    963   2.181.654  Gaziantep    839   2.131.248 Manisa       292   2.030.809  Hatay        231   1.935.479 Denizli      691   1.335.211  Manisa       260   1.876.088 Sakarya      245   1.052.430  Adana        817   1.389.632 Hatay        595   1.033.313  Denizli      449   1.095.316

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24