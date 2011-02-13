T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

DIŞ TİCARETİN ŞAMPİYONU İSTANBUL ANKARA (A.A)

13 Şubat 2011 12:25

-DIŞ TİCARETİN ŞAMPİYONU İSTANBUL ANKARA (A.A) - 13.02.2011 - Türkiye'de geçen yıl yapılan ihracatın yaklaşık yüzde 49'u, ithalatın ise yaklaşık yüzde 53'ü İstanbul'dan gerçekleştirildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgiye göre, Türkiye'nin 2010 yılında 219 ülkeye toplam 113 milyar 929 milyon 614 bin dolarlık ihracat yaparken, ihracatın 55 milyar 539 milyon 993 bin dolarını İstanbul yapıldı. En fazla ihracat yapan İstanbul'u 10 milyar 673 milyon 668 bin dolarla Bursa, 6 milyar 118 milyon 729 bin dolarla İzmir ve 5 milyar 620 milyon 346 bin dolarla Ankara izledi. Geçen sene 11 ilde (Adana, Ankara, Bursa, Denizli, Gaziantep, Hatay, Mersin, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Sakarya) 1 milyar doların üzerinde ihracat yapılırken, bu illerin yaptığı toplam ihracat Türkiye ihracatının yaklaşık yüzde 82,6'sını oluşturdu. Geçen sene 81 ilin tamamı ihracat yaparken, 5 ilin ihracatı ise 1 milyon doların altında gerçekleşti. Söz konusu yıl Tunceli'den toplam 19 bin dolar, Bayburt'tan 177 bin dolar, Kars'tan 236 bin dolar, Gümüşhane'den 340 bin dolar, Siirt'ten de 921 bin dolarlık ihracat yapıldı. -İTHALAT MİKTARLARI- 2010 yılında Türkiye toplam 185 milyar 492 milyon 859 bin dolarlık ithalat yaptı. Bu rakamın yüzde 52,78'i İstanbul tarafından gerçekleştirildi. Geçen sene toplam 97 milyar 920 milyon 862 bin dolarlık ithalat yapan İstanbul'u, 22 milyar 629 milyon 453 bin dolar ile Kocaeli, 19 milyar 66 milyon 154 bin dolar ile Ankara, 9 milyar 846 milyon 807 bin dolar ile Bursa takip etti. Geçen yıl 81 ilde gerçekleşen ihracat ve ithalat miktarları şöyle: /*      İLLER      TOPLAM İHRACAT  TOPLAM İTHALAT .           (BİN DOLAR)     (BİN DOLAR) --------   --------------  -------------- Belirsiz         42.613          45.879 Adana         1.352.209       2.228.898 Adıyaman         71.580          85.471 Afyonkarahisar  217.286          72.653 Ağrı             76.904          58.973 Amasya           52.901          41.629 Ankara        5.620.346      19.066.154 Antalya         863.352         815.442 Artvin           61.118          62.088 Aydın           552.093         216.180 Balıkesir       379.145         343.154 Bilecik          46.950         131.562 Bingöl            6.254           1.003 Bitlis            3.425           1.136 Bolu             53.861         114.592 Burdur          195.604          25.550 Bursa        10.673.668       9.846.807 Çanakkale       136.570          64.226 Çankırı          23.254          13.907      Çorum           114.007          65.981 Denizli       2.127.459       1.730.762 Diyarbakır      165.201          39.572 Edirne           79.095         198.437 Elazığ           39.956          71.438 Erzincan          1.351           8.984 Erzurum          38.401          25.911 Eskişehir       633.973         615.111 Gaziantep     3.521.638       3.430.072 Giresun         143.433           8.295 Gümüşhane           340             583 Hakkari         308.794          19.771 Hatay         1.706.453       3.131.902 Isparta         128.936          66.517 Mersin        1.182.759       1.080.208 İstanbul     55.539.993      97.920.862 İzmir         6.118.729       8.414.064 Kars                236           3.048  Kastamonu        82.726          33.909 Kayseri         964.320       1.449.285 Kırklareli       68.620          95.916 Kırşehir        111.610         155.696 Kocaeli       4.577.506      22.629.453 Konya           735.997         802.419 Kütahya         101.774         138.482      Malatya         221.155          91.904 Manisa          911.957       2.962.535 Kahramanmaraş   430.775         806.061        Mardin          549.972          93.013 Muğla           193.582          99.194 Muş               6.642             583 Nevşehir         20.688          18.842 Niğde            36.321          42.966 Ordu            205.163          75.563 Rize            259.798          13.596 Sakarya       1.722.375       1.005.091 Samsun          304.163         612.189 Siirt               921          36.431 Sinop            20.129           7.348 Sivas            37.394          84.040 Tekirdağ        483.240         603.027 Tokat            21.719          18.304 Trabzon         815.832          89.033 Tunceli              19              29 Şanlıurfa       128.893         247.412  Uşak             96.903         129.744 Van              17.341          21.812 Yozgat            9.362          18.489        Zonguldak       438.429       1.540.606           Aksaray          56.620          48.259         Bayburt             177           1.891       Karaman         145.701          92.033        Kırıkkale         6.060          13.998        Batman           16.198          26.798         Şırnak          607.255           9.493 Bartın           14.659           9.316       Ardahan           1.882             358     Iğdır            79.642           5.631        Yalova           46.472         494.598           Karabük         203.523         343.929            Kilis            23.457          49.700          Osmaniye         76.121         326.765 Düzce            65.919          80.297            ---------   -----------     -----------  TOPLAM      113.929.614     185.492.859 */

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24