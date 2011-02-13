-DIŞ TİCARETİN ŞAMPİYONU İSTANBUL ANKARA (A.A) - 13.02.2011 - Türkiye'de geçen yıl yapılan ihracatın yaklaşık yüzde 49'u, ithalatın ise yaklaşık yüzde 53'ü İstanbul'dan gerçekleştirildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgiye göre, Türkiye'nin 2010 yılında 219 ülkeye toplam 113 milyar 929 milyon 614 bin dolarlık ihracat yaparken, ihracatın 55 milyar 539 milyon 993 bin dolarını İstanbul yapıldı. En fazla ihracat yapan İstanbul'u 10 milyar 673 milyon 668 bin dolarla Bursa, 6 milyar 118 milyon 729 bin dolarla İzmir ve 5 milyar 620 milyon 346 bin dolarla Ankara izledi. Geçen sene 11 ilde (Adana, Ankara, Bursa, Denizli, Gaziantep, Hatay, Mersin, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Sakarya) 1 milyar doların üzerinde ihracat yapılırken, bu illerin yaptığı toplam ihracat Türkiye ihracatının yaklaşık yüzde 82,6'sını oluşturdu. Geçen sene 81 ilin tamamı ihracat yaparken, 5 ilin ihracatı ise 1 milyon doların altında gerçekleşti. Söz konusu yıl Tunceli'den toplam 19 bin dolar, Bayburt'tan 177 bin dolar, Kars'tan 236 bin dolar, Gümüşhane'den 340 bin dolar, Siirt'ten de 921 bin dolarlık ihracat yapıldı. -İTHALAT MİKTARLARI- 2010 yılında Türkiye toplam 185 milyar 492 milyon 859 bin dolarlık ithalat yaptı. Bu rakamın yüzde 52,78'i İstanbul tarafından gerçekleştirildi. Geçen sene toplam 97 milyar 920 milyon 862 bin dolarlık ithalat yapan İstanbul'u, 22 milyar 629 milyon 453 bin dolar ile Kocaeli, 19 milyar 66 milyon 154 bin dolar ile Ankara, 9 milyar 846 milyon 807 bin dolar ile Bursa takip etti. Geçen yıl 81 ilde gerçekleşen ihracat ve ithalat miktarları şöyle: /* İLLER TOPLAM İHRACAT TOPLAM İTHALAT . (BİN DOLAR) (BİN DOLAR) -------- -------------- -------------- Belirsiz 42.613 45.879 Adana 1.352.209 2.228.898 Adıyaman 71.580 85.471 Afyonkarahisar 217.286 72.653 Ağrı 76.904 58.973 Amasya 52.901 41.629 Ankara 5.620.346 19.066.154 Antalya 863.352 815.442 Artvin 61.118 62.088 Aydın 552.093 216.180 Balıkesir 379.145 343.154 Bilecik 46.950 131.562 Bingöl 6.254 1.003 Bitlis 3.425 1.136 Bolu 53.861 114.592 Burdur 195.604 25.550 Bursa 10.673.668 9.846.807 Çanakkale 136.570 64.226 Çankırı 23.254 13.907 Çorum 114.007 65.981 Denizli 2.127.459 1.730.762 Diyarbakır 165.201 39.572 Edirne 79.095 198.437 Elazığ 39.956 71.438 Erzincan 1.351 8.984 Erzurum 38.401 25.911 Eskişehir 633.973 615.111 Gaziantep 3.521.638 3.430.072 Giresun 143.433 8.295 Gümüşhane 340 583 Hakkari 308.794 19.771 Hatay 1.706.453 3.131.902 Isparta 128.936 66.517 Mersin 1.182.759 1.080.208 İstanbul 55.539.993 97.920.862 İzmir 6.118.729 8.414.064 Kars 236 3.048 Kastamonu 82.726 33.909 Kayseri 964.320 1.449.285 Kırklareli 68.620 95.916 Kırşehir 111.610 155.696 Kocaeli 4.577.506 22.629.453 Konya 735.997 802.419 Kütahya 101.774 138.482 Malatya 221.155 91.904 Manisa 911.957 2.962.535 Kahramanmaraş 430.775 806.061 Mardin 549.972 93.013 Muğla 193.582 99.194 Muş 6.642 583 Nevşehir 20.688 18.842 Niğde 36.321 42.966 Ordu 205.163 75.563 Rize 259.798 13.596 Sakarya 1.722.375 1.005.091 Samsun 304.163 612.189 Siirt 921 36.431 Sinop 20.129 7.348 Sivas 37.394 84.040 Tekirdağ 483.240 603.027 Tokat 21.719 18.304 Trabzon 815.832 89.033 Tunceli 19 29 Şanlıurfa 128.893 247.412 Uşak 96.903 129.744 Van 17.341 21.812 Yozgat 9.362 18.489 Zonguldak 438.429 1.540.606 Aksaray 56.620 48.259 Bayburt 177 1.891 Karaman 145.701 92.033 Kırıkkale 6.060 13.998 Batman 16.198 26.798 Şırnak 607.255 9.493 Bartın 14.659 9.316 Ardahan 1.882 358 Iğdır 79.642 5.631 Yalova 46.472 494.598 Karabük 203.523 343.929 Kilis 23.457 49.700 Osmaniye 76.121 326.765 Düzce 65.919 80.297 --------- ----------- ----------- TOPLAM 113.929.614 185.492.859 */