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Ekonomi

Dış ticarete Almanya ve Rusya damgası ANKARA (A.A)

31 Ocak 2012 14:39

-Dış ticarete Almanya ve Rusya damgası ANKARA (A.A) - 31.01.2012 - Türkiye'nin geçen yıl en fazla ihracat yaptığı ülke yine Almanya, ithalat yaptığı ülke de Rusya oldu. TÜİK'in açıkladığı 2011 yılına ilişkin dış ticaret verilerine göre, Türkiye geçen yıl 134,9 milyar dolarlık ihracatın 13 milyar 960 milyon dolarını Almanya'ya yaptı. Bu ülkeyi sırasıyla 8,3 milyar dolarla Irak, 8,2 milyar dolarla İngiltere, 7,8 milyar dolarla İtalya ve 6,8 milyar dolarla Fransa izledi.  Rusya'ya 6 milyar dolar, ABD'ye 4,6 milyar dolar, İspanya'ya 3,9 milyar dolar, Birleşik Arap Emirliklerine 3,7 milyar dolar, İran'a da 3,6 milyar dolar düzeyinde ihracat gerçekleştirildi. Irak, yüzde 37,8 ile en fazla ihracat artışı görülen ülke oldu. -Hindistan'dan ithalat arttı- Türkiye'nin geçen yıl gerçekleştirdiği 240,8 milyar dolarlık ithalattan en büyük payı Rusya aldı. Rusya'dan yapılan ithalat 23,9 milyar dolara ulaştı. Rusya'nın ardından sırasıyla Almanya'dan yaklaşık 23 milyar dolar, Çin'den 21,7 milyar dolar, ABD'den 16 milyar dolar, İtalya'dan 13,4 milyar dolar, İran'dan 12,4 milyar dolar, Fransa'dan 9,2 milyar dolar, Hindistan'dan 6,5 milyar dolarlık ithalat yapıldı. Hindistan, yüzde 90,6 ile en fazla ithalat artışı görülen ülkelerin başında geldi. -AB ülkeleri ağırlıkta- Ülke grupları itibariyle bakıldığında AB ülkelerinin Türkiye'nin dış ticaretindeki önemini koruduğu gözlendi. Avrupa Birliği'nin ihracattaki payı yüzde 46,2 seviyesinde kaldı. AB üyesi 27 ülkeye ihracat 2011'de yüzde 18 artış göstererek 62,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Asya ülkelerinin ise toplam ihracattaki payı yüzde 28'den yüzde 28,3'e çıktı. Bu çerçevede Yakın ve Ortadoğu ülkelerine ihracat 23,3 milyar dolardan 28 milyar dolara çıkarken diğer Asya ülkelerine ihracat da 8,6 milyar dolardan 10,2 milyar dolara ulaştı. Asya ülkelerinden ithalat da yüzde 37,9 artış gösterdi. Bu ülkelerden ithalat geçen yıl, 73,6 milyar doları buldu. Yakın ve Ortadoğu ülkelerinden ithalat 20,4 milyar dolar, diğer Asya ülkelerinde ithalat da 53,1 milyar dolar oldu. Avrupa Birliği ülkelerinden ithalat yüzde 26,2 artışla 91,1 milyar dolar olarak hesaplandı. TÜİK verilerine göre, 2011'da en fazla ihracat yapılan ilk 10 ülke şöyle: .                 Değer          Değişim Ülkeler       (milyon dolar)    (yüzde) -------        -----------      -------- Almanya          13,960           21,6 Irak              8,315           37,8   İngiltere         8,158           12,8  İtalya            7,855           20,8 Fransa            6,808           12,5 Rusya             5,995           29,5 ABD               4,596           22,2 İspanya           3,920           10,9  BAE               3,713           11,4  İran              3,590           17,9            Türkiye'nin 2010'da en fazla ithalat yaptığı ülkeler de şöyle: .             Değer Değişim Ülkeler      (milyon dolar)     (yüzde) -------      ---------------   -------- Rusya          23,950            10,9 Almanya        22,985            31,0 Çin            21,692            26,3 ABD            16,033            30,2 İtalya         13,448            32,6 İran           12,461            63,0 Fransa          9,229            12,9 Hindistan       6,498            90,6   G.Kore          6,297            32,2 İspanya         6,196            28,0

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