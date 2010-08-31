-DIŞ TİCARET VERİLERİ AÇIKLANDI ANKARA (A.A) - 31.08.2010 - Türkiye'de, Temmuz ayında, 2009'un aynı ayına göre ihracat yüzde 6 artarak 9 milyar 597 milyon dolar, ithalat ise yüzde 24,6 artışla 16 milyar 13 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Gümrük Müsteşarlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verileri açıklandı. Buna göre, Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre dış ticaret açığı, 3 milyar 796 milyon dolardan 6 milyar 417 milyon dolara ulaştı. 2009 Temmuz ayında yüzde 70,5 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, 2010 Temmuz ayında yüzde 59,9'a geriledi. -OCAK-TEMMUZ DÖNEMİ İstatistiklere göre, Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, dış ticaret açığı yüzde 89,4 artarak 34 milyar 930 milyon dolara yükseldi. 2009 yılının Ocak-Temmuz döneminde yüzde 75,5 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı da bu yılın aynı döneminde yüzde 64,8'e geriledi. Geçen yıl Ocak-Temmuz döneminde 56 milyar 778 milyon dolarlık ihracat, 75 milyar 219 milyon dolarlık ithalat yapılmıştı. 2009 yılı Ocak-Temmuz döneminde dış ticaret açığı 18 milyar 441 milyon dolar, ihracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 75,5 olarak gerçekleşmişti. -AYLIK AÇIK- Dış ticaret açığı Temmuz ayında yüzde 69 artışla 6 milyar 417 milyon doları buldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 59,9'a geriledi. Geçen yıl Temmuz ayında, 9 milyar 56 milyon dolarlık ihracat, 12 milyar 853 milyon dolarlık ithalat yapılmıştı. Söz konusu ayda dış ticaret açığı 3 milyar 796 milyon dolar, ihracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 70,5 olmuştu. TÜİK verilerine göre, 2009 ve 2010 Temmuz ayları itibariyle dış ticaret rakamlarındaki gelişme şöyle: . (Milyon Dolar) . Temmuz Değişim Ocak-Temmuz Değişim . 2009 2010 Yüzde 2009 2010 Yüzde . ------ ------ ----- --------- ------- ------- İhracat 9,056 9,597 6,0 56,778 64,407 13,4 İthalat 12,853 16,013 24,6 75,219 99,337 32,1 Dış denge -3,796 -6,417 69,0 -18,441 -34,930 89,4 Karşılama oranı-yüzde 70,5 59,9 - 75,5 64,8 -