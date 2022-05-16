Dış ticaret haddi martta geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mart 2022 dönemine ait Dış Ticaret Endeksleri’ni açıkladı. TÜİK verilerine göre, ihracat birim değer endeksi mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,7 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 6,0, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 16,8, yakıtlarda yüzde 79,1 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 7,9 arttı.

İhracatta mart ayında birim değer yüzde 10,7, ithalatta yüzde 33,7 arttı. İhracattaki artış nedeniyle dış ticaret haddi, önceki yılın aynı dönemine göre 15,7 puan azaldı.

İhracat birim değer endeksi 2022 yılı birinci çeyrekte bir önceki yılın birinci çeyreğine göre yüzde 9,4 arttı.

İhracat miktar endeksi arttı

İhracat miktar endeksi mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,2 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 22,3, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 0,8, yakıtlarda yüzde 32,7 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 8,7 arttı.

İhracat miktar endeksi 2022 yılı birinci çeyrekte bir önceki yılın birinci çeyreğine göre yüzde 10,4 arttı.

İthalat birim endeksi arttı

İthalat birim değer endeksi mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,7 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 12,4, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 19,2, yakıtlarda yüzde 174,2 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 10,1 arttı.

İthalat birim değer endeksi 2022 yılı birinci çeyrekte bir önceki yılın birinci çeyreğine göre yüzde 37,1 arttı.

İthalat miktar endeksi mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 19,5, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 7,2 ve yakıtlarda yüzde 7,1 azalırken, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,6 arttı.

İthalat miktar endeksi 2022 yılı birinci çeyrekte bir önceki yılın birinci çeyreğine göre yüzde 3,6 arttı.

Dış ticaret haddi azaldı

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2021 yılı mart ayında 91,0 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 15,7 puan azalarak, 2022 yılı mart ayında 75,3 oldu.

Dış ticaret haddi, 2022 yılı birinci çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre 19 puan azalarak 74,9 oldu.

Dış ticaret haddi ocakta rekor düşük seviyeye gerilemişti. Dış ticaret haddinin 100’ün altında bulunması, dış ticarete konu malların ihracat fiyatlarının ithalat fiyatlarına göre daha düşük olduğunu gösteriyor.