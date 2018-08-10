Dış ticaret haddi Haziran'da 104.1'e yükseldi

İstanbul, 10 Ağustos (DHA) – Dış ticaret haddi Mayıs ayındaki 102.9 düzeyinden Haziran’da 104.1’e yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ihracat birim endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2017 yılı Haziran ayında 107.1 olarak gerçekleşen dış ticaret haddi, 3 puan azalarak 2018 Haziran’da 104.1 oldu. Dış ticaret haddi, Mayıs ayında 102.9 düzeyindeydi.

Verilere göre ihracat birim değer endeksi Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3.8 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 5.2 azalırken, yakıt hariç ham maddelerde yüzde 4.2, yakıtlarda yüzde 43.4 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4.1 arttı. İhracat birim değer endeksi ise 2018 yılı ikinci çeyrekte bir önceki yılın ikinci çeyreğine göre yüzde 5.6 arttı.

TÜİK verilerinde şu bilgiler verildi:

“İthalat birim değer endeksi Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6.9 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 1.8, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 10.6, yakıtlarda yüzde 34.9 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1.3 arttı. İthalat birim değer endeksi 2018 yılı ikinci çeyrekte bir önceki yılın ikinci çeyreğine göre yüzde 7.4 arttı.

“İhracat miktar endeksi Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5.0 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 4.5 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 3.4, yakıtlarda yüzde 24.4 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 0.4 azaldı. İhracat miktar endeksi 2018 yılı ikinci çeyrekte bir önceki yılın ikinci çeyreğine göre yüzde 1.6 azaldı.

“İthalat miktar endeksi Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 16.5, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 6.2 ve yakıtlarda yüzde 0.7 artarken, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 7.2 azaldı. İthalat miktar endeksi 2018 yılı ikinci çeyrekte bir önceki yılın ikinci çeyreğine göre yüzde 1.7 azaldı.

“Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2018 Mayıs ayında 149.3 olan ihracat miktar endeksi yüzde 1.3 azalarak, 2018 Haziran ayında 147.4’e geriledi. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2017 Haziran ayında 156.5 olan ihracat miktar endeksi yüzde 5.0 azalarak, 2018 Haziran ayında 148.8 oldu.

“Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2018 Mayıs ayında 140.6 olan ithalat miktar endeksi yüzde 5.7 azalarak, 2018 Haziran ayında 132.6 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2017 Haziran ayında 144.7 olan ithalat miktar endeksi yüzde 8.9 azalarak, 2018 Haziran ayında 131.8 oldu. (Tablo)



