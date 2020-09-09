Dış ticaret endeksleri temmuzda geriledi

İhracat birim değer endeksi temmuz ayında yıllık bazda yüzde 1.6 azalarak 172.8 düzeyinden 165.7'ye geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, ihracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2019 yılı Temmuz ayında 103.5 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi 8.9 puan artarak, 2020 yılı Temmuz ayında 112.4'e yükseldi.

TÜİK verilerine göre, aynı dönemde gıda, içecek ve tütünde yüzde 1.1 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 4.2. yakıtlarda yüzde 36.8 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 0.8 azaldı.

İhracat miktar endeksi yüzde 4,1 düştü

Aynı dönemde ihracat miktar endeksi yüzde 4.1 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 8.2 ve ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 15.4 artarken, yakıtlarda yüzde 34.1 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 3.7 azaldı.

Bu dönemde ithalat birim değer endeksi de yüzde 9.4 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 1.1 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 12.4. yakıtlarda yüzde 36.0 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 3.8 azaldı.

Yıllık bazda ithalat miktar endeksi Temmuz ayında yüzde 3.1 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 26.5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 3.4 azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 3.1 ve yakıtlarda yüzde 6.7 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2020 Haziran ayında 147,6 olan ihracat miktar endeksi yüzde 12.4 artarak, 2020 Temmuz ayında 165.9 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2019 Temmuz ayında 166,5 olan ihracat miktar endeksi yüzde 1.2 artarak, 2020 Temmuz ayında 168.5 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2020 Haziran ayında 124.3 olan ithalat miktar endeksi yüzde 5.7 artarak, 2020 Temmuz ayında 131.5 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2019 Temmuz ayında 130.2 olan ithalat miktar endeksi yüzde 6.4 artarak, 2020 Temmuz ayında 138.5 oldu.