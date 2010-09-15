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Ekonomi

DIŞ TİCARET ENDEKSLERİ ANKARA (A.A)

15 Eylül 2010 13:35

-DIŞ TİCARET ENDEKSLERİ ANKARA (A.A) - 15.09.2010 - Türkiye'de Temmuz ayında birim değer ve ihracat miktar endekslerinde artış oldu.    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan geçici dış ticaret verilerinden hesaplanan 2003=100 temel yıllı dış ticaret endekslerine göre, Temmuz'da bir önceki yılın aynı ayına göre, ihracat birim değer endeksi yüzde 2,9, ithalat birim değer endeksi yüzde 7,7 oranında arttı.   İlgili ayda ihracat birim değer endeksleri, bir önceki yılın aynı ayına göre tarım ve ormancılıkta yüzde 13,9, balıkçılıkta yüzde 21, madencilik ve taşocakçılığında yüzde 25,1 ve imalat sanayiinde yüzde 1,8 oranında artış gösterdi. İthalat birim değer endeksleri geçen yılın aynı ayına göre, tarım ve ormancılıkta yüzde 22,1, madencilik ve taşocakçılığında yüzde 19,1, imalat sanayiinde yüzde 4,5 arttı. -İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 15,8 ARTTI 2010 yılı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat miktar endeksi yüzde 3, ithalat miktar endeksi yüzde 15,8 arttı. İhracat miktar endeksleri ana sektörler itibariyle, geçen yılın aynı ayına göre, tarım ve ormancılıkta yüzde 2,4, balıkçılıkta yüzde 22,3 azalırken, madencilik ve taşocakçılığında yüzde 18,6, imalat sanayiinde yüzde 3 arttı. Aynı ayda, ithalat miktar endeksleri tarım ve ormancılıkta yüzde 1,7, madencilik ve taşocakçılığında yüzde 6,9 ve imalat sanayinde yüzde 19,2 arttı.

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