-Dış ticaret endeksleri açıklandı ANKARA (A.A) - 14.09.2011 - Dış ticarette Temmuz ayında, geçen yılın aynı ayına göre ihracat birim değeri yüzde 16,5, ithalat birim değeri yüzde 20,4 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ''Dış Ticaret Endeksleri 2011 Yılı Temmuz Ayı Sonuçları''nı açıkladı. Geçici dış ticaret verilerinden hesaplanan 2003=100 temel yıllı dış ticaret endekslerine göre, ana sektörler itibariyle Temmuzda ihracat birim değer endeksleri, geçen yılın aynı ayına göre tarım ve ormancılıkta yüzde 11,4, balıkçılıkta yüzde 13,5, madencilik ve taşocakçılığında yüzde 15,4 ve imalat sanayinde yüzde 16,7 arttı. İthalat birim değer endeksleri ise Temmuz ayında tarım ve ormancılıkta yüzde 39,6, madencilik ve taşocakçılığında yüzde 33,1, imalat sanayinde yüzde 16,6 artış gösterdi. Bu yılın Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre ihracat miktar endeksi yüzde 6,5, ithalat miktar endeksi de yüzde 8 arttı. İhracat miktar endeksi ana sektörler itibariyle Temmuzda, geçen yılın aynı ayına göre, tarım ve ormancılıkta yüzde 1,1, balıkçılıkta yüzde 13, imalat sanayiinde yüzde 7,2 arttı, madencilik ve taşocakçılığında yüzde 6,4 azaldı. Aynı ayda, ithalat miktar endeksi tarım ve ormancılıkta yüzde 14,2 azaldı, madencilik ve taşocakçılığında yüzde 11,3 ve imalat sanayinde yüzde 6,5 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış seriye göre de Temmuzda ihracat miktar endeksi geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 10,6, ithalat miktar endeksi yüzde 10,3 arttı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre ise ihracat miktar endeksi Temmuzda bir önceki aya göre yüzde 6,9 arttı, ithalat miktar endeksi ise yüzde 0,5 azaldı.