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Ekonomi

Dış ticaret açığındaki tırmanış Eylül'de yüzde 85'i de aştı

İstanbul, 2 Ekim (DHA) - Dış ticaret açığı, Ağustos'taki yüzde 22

02 Ekim 2017 16:52

İstanbul, 2 Ekim (DHA) - Dış ticaret açığı, Ağustos\'taki yüzde 22.8\'lik artışın ardından, Eylül\'de yüzde 85.2 ile büyük bir sıçramla yaptı.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı\'nın öncü verilerine göre dış ticaret açığı Eylül\'de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 85.2 artarak 8.14 milyar dolara tırmandı.
Buna göre, ihracat Eylül\'de yüzde 8.67 artarak 11.85 milyar dolara, ithalat da yüzde 30.67 artarak 19.99 milyar dolara çıktı.
Dış ticaret açığının büyük ölçüde artması üzerine, ihracatın ithalatı karşılama oranı geçen yıl Eylül ayında yüzde 71.3 düzeyindeyken, bu yıl Eylül ayında yüzde 59.3 ile yüzde 60\'ın da altına geriledi.
Eylül ayında en çok ihraç edilen ürünler grubu 1.78 milyar dolar ile motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler, diğer kara taşıtları olurken, bu grubu 1.08 milyar dolar ile kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler ve 685 milyon dolar ile örme giyim eşyası ve aksesuarı izledi. Buna karşılık, en çok ithal edilen ürün grubu ise 3.2 milyar dolar ile mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler oldu.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı\'nın verilerine göre Ocak-Eylül döneminde dış ticaret açığı yüzde 27.79 artışla 53.8 milyar dolar oldu. Bu dönemde ihracat yüzde 10.56 artışla 115.17 milyar dolar, ithalat ise yüzde 15.52 artışla 168.97 milyar dolar oldu.
Türkiye İhracatçılar Meclisi\'nin (TİM) dün açıkladığı verilerie göre de Eylül ayı ihracatı geçen yılın
aynı dönemine göre yüzde 8.9 artışla 11.34 milyar dolar olmuştu. TİM\'in açıkladığı rakamlar altın dış ticareti verilerini içermiyor. (Tablo - Grafik)

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