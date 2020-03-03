Dış ticaret açığında hızlı artış: Şubat ayında 3 milyar doları geçti

Dış ticaret açığı, Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 44,1 artışla 3,11 milyar dolar oldu.

İhracat şubatta yüzde 2,64 artışla 13,93 milyar dolar olurken, ithalat yüzde 8,33 artışla 17,04 milyar dolar oldu.

Dış ticaret açığı yılın ilk iki ayında bir önceki yıl aynı döneme yüzde 65,9 artışla 7,71 milyar dolar olarak kayda geçti.

"Canlanmanın artarak devam etmesini bekliyoruz"

Ticaret Bakanlığı veri bülteni ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan rakamları duyurduktan sonra "2020 yılında yatırımların ve ekonomik canlanmanın artarak devam etmesini bekliyoruz" dedi.

Pekcan konuşmasını devamında şunları söyledi:

"Dış talepteki zayıflama, küresel ve bölgesel olumsuzluk, belirsizlik ve risklere rağmen, ihracatımızın artması ihracatçılarımızın dinamizminin ve dünyadaki rekabetçi gücünün önemli bir göstergesi."