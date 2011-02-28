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Ekonomi

Dış ticaret açığı yüzde 89,4 arttı

TÜİK 2011 yılı Ocak ayında, geçen yılın aynı ayına göre Türkiye'nin ihracatının yüzde 22,1, ithalatının ise yüzde 44,3 oranında artış göste

28 Şubat 2011 02:00

T24 - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2011 yılı Ocak ayında, geçen yılın aynı ayına göre Türkiye'nin ihracatının yüzde 22,1, ithalatının ise yüzde 44,3 oranında artış gösterdi.


Dış ticaret açığı ise söz konusu dönemde yüzde 89,4 artışla 7 milyar 312 milyon dolara ulaştı.  


TÜİK ve Gümrük Müsteşarlığı işbirliği ile oluşturulan 2011 yılı Ocak ayına ilişkin, geçici dış ticaret verileri açıklandı.


Buna göre, bu yılın Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 22,1 oranında artarak 9 milyar 561 milyon dolar, ithalat ise yüzde 44,3 artarak 16 milyar 873 milyon dolar olarak gerçekleşti.


Aynı dönemde dış ticaret açığı yüzde 89,4 artışla, 3 milyar 860 milyon dolardan 7 milyar 312 milyon dolara yükseldi. 


Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, 2011 yılı Ocak ayında, 2010 yılı Ocak ayına göre ihracat yüzde 22,1 artarken, ithalat yüzde 38,6 artış gösterdi.


2010 yılı Ocak ayında yüzde 67 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı 2011 yılı Ocak ayında  yüzde 56,7'ye geriledi.


Geçen yıl Ocak ayında 7 milyar 831 milyon dolarlık ihracat, 11 milyar 691 milyon dolarlık ithalat yapılmıştı. Söz konusu ayda ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 67 olmuştu.


TÜİK verilerine göre 2010 ve 2011 Ocak ayları itibariyle dış ticaret rakamlarındaki gelişme şöyle:

                                    
                 OCAK        Değişim  
     
             2010      2011     Yüzde       
           --------   ------   -------
İhracat      7,831     9,561     22,1    
İthalat     11,691    16,873     44,3     
Dış denge   -3,860    -7,312     89,4   
Karşılama
oranı-yüzde   67,0      56,7      -  

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