Dış ticaret açığı yüzde 80 arttı

Gümrük Bakanlığı verilerine göre temmuz ayında dış ticaret açığı yüzde 80'lik artış kaydederek 8 milyar 788 milyon dolara çıktı. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 67'den yüzde 59'a geriledi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının temmuz ayına ilişkin dış ticaret, şirket ve esnaf geçici idari verilerine ilişkin bülteni yayımlandı. Bakanlığın resmi olmayan geçici dış ticaret verilerine göre;

-İhracat, yüzde 28,69 artarak 12 milyar 644 milyon dolar,

- İthalat, yüzde 45,84 artarak 21 milyar 432 milyon dolar,

- Dış ticaret hacmi yüzde 38,97 artarak 34 milyar 76 milyon dolar,

- Dış ticaret açığı yüzde 80,41 artarak 8 milyar 788 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İhracatın ithalatı karşılama oranı ise temmuzda yüzde 59 olarak gerçekleşti. Bu oran, geçen yılın aynı ayında yüzde 66,9 düzeyindeydi.

En yüksek ihracat ara mallar kategorisinde

2017 yılı temmuz ayında ‘Geniş Ekonomik Gruplar’ın sınıflamasına göre ihracat incelendiğinde; en çok ihracat ham madde/ara mallar (5 milyar 998 milyon dolar) grubunda yapılırken, bu grubu sırasıyla tüketim malları (5 milyar 182 milyon dolar) ve yatırım/sermaye malları (1 milyar 417 milyon dolar) grupları takip etti.

Temmuzda en çok ihracat yapılan sektörler, 2 milyar 73 milyon dolarla motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları olarak sıralandı. Otomotivi 1 milyar 317 milyon dolarla kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler; 1 milyar 75 milyon dolarla da kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve nükleer reaktörler takip etti.

İthalatta dallarında sıralama

En çok ithalat ise ham madde/Ara mallar (15 milyar 899 milyon dolar) grubunda yapılırken, bu grubu sırasıyla yatırım/sermaye malları (3 milyar 16 milyon dolar) ve tüketim malları (2 milyar 396 milyon dolar) grupları takip etti.

Temmuzda en çok ithalat yapılan ürünler 2 milyar 896 milyon dolarla mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler oldu.

Ülkelere göre ihracat ve ithalat

Geçen ay en fazla ihracat 1 milyar 215 milyon dolarla Almanya’ya yapıldı. Bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 98 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri ve 810 milyon dolarla İngiltere izledi.

En fazla ithalat ise 2 milyar 133 milyon dolarla Çin’den gerçekleştirildi. Bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 828 milyon dolarla Almanya ve 1 milyar 789 milyon dolarla Rusya takip etti.

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Gümrük idareleri tarafından temmuzda tahsil edilen vergiler 7 milyar 876 milyon lira oldu.

1 milyon 697 bin esnaf

Temmuzda 4 bin 485 limited şirket, 2 bin 977 ticari işletme, bin 597 şube, bin 32 anonim şirket, 75 kooperatif kuruldu.

Türkiye genelinde temmuz itibarıyla toplam 1 milyon 687 bin 533 esnaf ve sanatkar bulunuyor.

Geçen ay toplam 15 bin 896 esnaf ve sanatkar işletmesi kuruldu, 6 bin 483 esnaf ve sanatkar işletmesi ise kapandı.

Öte yandan haziran ayı itibarıyla yüzde 50 faiz indirimli ve faizsiz kredi kullanan toplam esnaf ve sanatkar sayısı 444 bin 940, kredi bakiyesi ise 21 milyar 510 milyon 530 bin lira olarak gerçekleşti.