-DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜZDE 34,9 ARTTI ANKARA (A.A) - 30.07.2010 - Türkiye'nin ihracatı haziran ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,8 artarak, 9 milyar 567 milyon dolar oldu. İthalat da haziran ayında yüzde 21,5 oranında artarak, 15 milyar 185 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı dış ticaret verilerine göre, haziranda dış ticaret açığı yüzde 34,9 oranında artarak, 4 milyar 166 milyon dolardan 5 milyar 619 milyon dolara yükseldi. 2009 haziran ayında yüzde 66,7 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, 2010 haziran ayında yüzde 63'e geriledi.