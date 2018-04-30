Dış ticaret açığı yüzde 28.8 arttı

Türkiye ekonomisinin "yumuşak karnı" olarak bilinen cari açıktaki artışta en önemli etkiyi yapan dış ticaret açığı, Mart ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28.8 artışla 5.855 milyar dolara, yılın ilk üç aylık döneminde de yüzde 64.1 artışla 20 milyar 717 milyon dolara tırmandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat Mart ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7.7 artarak 15 milyar 587 milyon dolara, ithalat da yüzde 12.7 artarak 21 milyar 442 milyon dolara yükseldi.

Böylece, ihracatın ithalatı karşılama oranı da 2017 Mart ayında yüzde 76.1 düzeyindeyken, bu yıl Mart ayında, yüzde 72.7’ye geriledi.