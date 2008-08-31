Dış ticaret açığı yüzde 27 arttı

Dış ticaret açığı temuzda yüzde 26,7 oranında artarak 6 milyar 276 milyon dolardan 7 milyar 954 milyon dolara çıktı. Açık, ocak-temmuz döneminde ise yüzde 32.4 artarak 44 milyar 983 milyon dolar oldu.



Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı dış ticaret verilerine göre, ihracat bu yılın temmuz ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 40,8 artarak, 12 milyar 583 milyon dolar oldu. İthalat da Temmuz'da yüzde 35 oranında yükseldi ve 20 milyar 537 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2007 Temmuz ayında yüzde 58,7 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, 2008 Temmuz ayında yüzde 61,3'e yükseldi.



Ocak-Temmuz'da ara malı ithalatı yüzde 40 arttı



Türkiye'nin bu yılın Ocak-Temmuz döneminde ara malı ithalatı yüzde 40, sermaye malı ithalatı yüzde 20,3, tüketim malı ithalatı ise yüzde 37,2 arttı.



Ocak-Temmuz döneminde, 126 milyar 380 milyon dolarlık ithalatın 95 milyar 844 milyon dolarlık kısmını ara malı ithalatı, 16 milyar 922 milyon dolarlık kısmını sermaye malı ithalatı, 13 milyar 184 milyon dolarlık kısmını ise tüketim malı ithalatı oluşturdu.



Ara mallarının ithalattaki payı yüzde 75,8, sermaye malları ithalatının payı yüzde 13,4, tüketim mallarının payı da yüzde 10,4 oldu.



Ocak-Temmuz döneminde 81 milyar 397 milyon dolarlık ihracatın 77 milyar 679 milyon dolarını imalat sektörü ihracatı, 1 milyar 989 milyon dolarını tarım ve ormancılık, 1 milyar 239 milyon dolarını madencilik ve taşocakçılığı, 135 milyon 755 bin dolarını balıkçılık ve 356 milyon dolarını da diğer sektörlerin ihracatı oluşturdu.



AB'nin ağırlığı sürüyor



2008 Temmuz ayında Avrupa Birliği'nin (AB) ihracattaki ağırlığı devam etti. Geçen yılın aynı ayına göre AB ülkelerine yapılan ihracat yüzde 23,3 artarak 6 milyar 92 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Toplam ihracat içinde AB ülkelerinin payı yüzde 48,4 olarak hesaplandı.

2008 Temmuz ayında en fazla ihracat yapılan ülke 1 milyar 227 milyon dolarla Almanya oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre bu ülkeye ihracat yüzde 24,7 arttı. Söz konusu ayda, ithalatta ilk sırada Rusya yer aldı. Bu ülkeden yapılan ithalat yüzde 51,1 artarak 3 milyar 146 milyon dolar oldu.

