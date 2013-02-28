Dış ticaret açığı yüzde 2.4 arttı, 7.3 milyar dolara ulaştı

İhracat 2013 yılı Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11.2 artarak 11 milyar 509 milyon dolara, ithalat yüzde 7.6 artarak 18 milyar 800 milyon dolara yükselirken, dış ticaret açığı yüzde 2.4 artışla 7 milyar 120 milyon dolardan 7 milyar 291 milyon dolara çıktı.



Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2013 yılı Ocak ayında, 2012 yılının aynı ayına göre yüzde 11.2 artarak 10 milyar 349 milyon dolardan 11 milyar 509 milyon dolara yükseldi. Ocak ayında ithalat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7.6 artarak 17 milyar 469 milyon dolardan 18 milyar 800 milyon dolara yükseldi. 2012 yılı Ocak ayında yüzde 59.2 düzeyinde olan ihracatın ithalatı karşılama oranı ise 2013 yılı Ocak ayında yüzde 61.2'ye yükseldi.



Dış ticaret hacmi Ocak ayında, 2012 yılı Ocak'a göre yüzde 9 artışla 30 milyar 309 milyon dolar oldu. Ocak ayında dış ticaret açığı ise yüzde 2.4 artarak 7 milyar 120 milyon dolardan 7 milyar 291 milyon dolara çıktı.



Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2013 yılı Ocak ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 7.9 oranında artışla 11 milyar 194 milyon dolara, ithalat yüzde 7.6 artışla 18 milyar 180 milyon dolara yükseldi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2013 Ocak ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 2 artarak 12 milyar 303 milyon dolara, ithalat yüzde 9 artarak 20 milyar 626 milyon dolara ulaştı.



Avrupa Birliği'nin (AB) ihracattaki payı 2012 Ocak ayında yüzde 43.5 iken, 2013 Ocak ayında yüzde 41.9'a geriledi. AB'ye yapılan ihracat, 2012 yılının aynı ayına göre yüzde 7.2 artarak 4 milyar 826 milyon dolar olarak gerçekleşti.







En fazla ihracat Almanya’ya







Almanya, 2013 Ocak ayında en fazla ihracat yapılan ülke oldu. Bu ülkeye yapılan ihracat 2012 yılı Ocak ayına göre yüzde 2.4 artarak 1 milyar 52 milyon dolar olurken; Almanya'yı sırasıyla 884 milyon dolar ile Irak, 664 milyon dolar ile İngiltere ve 614 milyon dolar ile Birleşik Arap Emirlikleri takip etti.



Rusya Federasyonu ithalatta ilk sırada yer aldı. Bu ülkeden yapılan ithalat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1.7 azalarak 2 milyar 181 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Rusya Federasyonu'nu sırasıyla Çin 1 milyar 979 milyon dolarla, Almanya 1 milyar 584 milyon dolarla ve Amerika Birleşik Devletleri 1 milyar 177 milyon dolar ile izledi.



Fasıllar düzeyinde en büyük ihracat kalemi, 2013 Ocak ayında 1 milyar 83 milyon dolarla "motorlu kara taşıtları ve aksam parçaları" olurken, bu fasılı, 921 milyon dolar ile "kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, bunların aksam ve parçaları", 843 milyon dolar ile "demir ve çelik" ve 717 milyon dolarla "örme giyim eşyası ve bunların aksesuarları" izledi.



Aynı ayda; ithalatı en yüksek fasıl, 4 milyar 598 milyon dolarla "mineral yakıtlar ve yağlar" oldu. Bu fasılı; 2 milyar 226 milyon dolarla "kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, bunların aksam ve parçaları", 1 milyar 468 milyon dolarla "demir ve çelik" ve 1 milyar 290 milyon dolarla "elektrikli makine ve cihazlar" izledi.



Ekonomik faaliyetlere göre dış ticaret verileri değerlendirildiğinde tarım ve ormancılık ihracatı Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24.1 oranında artarak 542.8 milyon dolara, balıkçılık ihracatı yüzde 37.4 artışla 34.4 milyon dolara, madencilik ve taşocakçılı ihracatı yüzde 46.4 oranında artışla 318.6 milyon dolara, imalat ihracatı yüzde 10.2 artışla 10.6 milyar dolara yükseldi. Ocak'ta tarım ve ormancılık ithalatı yüzde 11.1 oranında azalarak 643 milyon dolar, balıkçılık ithalatı yüzde 8.1 artışla 4.4 milyon dolar, madencilik ve taşocakçılı ithalatı yüzde 12 oranında azalışla 3 milyar 197.7 milyon dolar, imalat ithalatı yüzde 14.9 artışla 14 milyar 228 milyon dolar oldu.





Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre sermaye (yatırım malı ) malları ihracatı yüzde 4.8 oranında artışla 1 milyar 55 milyon dolara yükselirken, ara malı (hammadde) ihracatı yüzde 11.5 oranında artışla 5 milyar 889 milyon dolar, tüketim malları ihracatı yüzde 12.2 oranında artışla 4 milyar 520 milyon dolar oldu. Ocak ayında sermaye malları ithalatı yüzde 8.2 oranında artışla 2 milyar 599 milyon dolara yükselirken, ara malı ihracatı yüzde 7.7 oranında artışla 14 milyar 203 milyon dolar, tüketim malları ihracatı yüzde 3.4 oranında artışla 1 milyar 842 milyon dolar oldu.



Sermaye malı ihracatı 11.5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşen ihracatın yüzde 9.2'sini, ara malı ihracatı yüzde 51.2'sini, tüketim malları ihracatı yüzde 39.3'ünü oluşturdu. 18.8 milyar dolarlık ithalatın yüzde 13.8'i sermaye malı, yüzde 75.6'sı ara malı, yüzde 9.8'i tüketim malları ithalatı, yüzde 0.8'i ise diğerlerinden oluştu. (