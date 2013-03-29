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Ekonomi

Dış ticaret açığı yüzde 15 arttı

Türkiye'nin ihracatı, bu yılın Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,8 artarak 12 milyar 435 milyon dolar oldu

29 Mart 2013 12:47

Dış ticaret açığı Şubat'ta yüzde 15.2 artarak 6.9 milyar dolarla beklentilerin altında kaldı.
 
Türkiye'nin ihracatı, bu yılın Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,8 artarak 12 milyar 435 milyon dolar, ithalatı ise yüzde 9 artarak 19 milyar 394 milyon dolar oldu.

Dış ticaret açığı ise aynı dönemde yüzde 15,2 artarak 6 milyar 958 milyon dolara yükseldi.

CNBC-e anketinde açığın 8.7 milyar dolar olması bekleniyordu.

İhracatın ithalatı karşılama oranı geçen yıl Şubat ayında yüzde 66 iken, bu yılın aynı ayında yüzde 64,1'e geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan 2013 yılı Şubat ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı.

Buna göre, Şubat'ta ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,8 artarak 12 milyar 435 milyon dolar, ithalat ise yüzde 9 artarak 19 milyar 394 milyon dolar oldu.

İhracatın ithalatı karşılama oranı geçen yıl Şubat ayında yüzde 66 iken, bu yılın aynı ayında yüzde 64,1'e geriledi.

Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2013 yılı Şubat ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 9, ithalat yüzde 13,1 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2013 Şubat ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 6,2, ithalat yüzde 6,5 arttı.

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