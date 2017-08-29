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Ekonomi

Dış ticaret açığı Temmuz'da yüzde 82.5 arttı

İstanbul, 29 Ağustos (DHA) - Dış ticaret açığı Temmuz'da, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 82

29 Ağustos 2017 13:13

İstanbul, 29 Ağustos (DHA) - Dış ticaret açığı Temmuz\'da, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 82.5 artışla, 4.79 milyar dolardan 8.84 milyar dolara fırladı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre, aynı dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 67 düzeyinden, yüzde 60\'ın da altına inerek yüzde 58.8\'e düştü.
TÜİK\'ten yapılan açıklamaya göre, ihracat yıllık bazda yüzde 28.3 artarak 12.64 milyar dolara, ithalat ise yüzde 46.2 artarak 21.48 milyar dolara çıktı.
Avrupa Birliği’ne (AB-28) yapılan ihracat, yıllık bazda yüzde 18.2 artarak 5.99 milyar dolara çıkarken, AB\'nin ihracattaki payı ise aynı dönemde yüzde 51.4 düzeyinden, yüzde 47.4\'e indi.
Almanya\'ya yapılan ihracat Temmuz ayında 1.22 milyar dolar ile ilk sırayı alırken, bu ülkeyi sırasıyla 1.1 milyar dolar ile Birleşik Arap Emirlikleri, 811 milyon dolar ile İngiltere ve 773 milyon dolar ile Irak izledi.
Buna karşılık, ithalatta ilk sırayı ise 2.13 milyar dolar ile Çin aldı. Bu ülkeyi sırasıyla 1.83 milyar dolar ile Almanya, 1.8 milyar dolar ile Rusya ve 1.38 milyar dolar ile ABD izledi.
 

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