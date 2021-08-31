Dış ticaret açığı temmuzda yüzde 51.3 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan temmuz ayına ilişkin genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret istatistikleri açıklandı.

Buna göre; temmuzda ihracat temmuz ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,2 artarak 16 milyar 415 milyon dolar, ithalat yüzde 16,8 artarak 20 milyar 693 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Genel ticaret sistemine göre ihracat, ocak-temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 34,9 artarak 121 milyar 325 milyon dolar, ithalat yüzde 25,8 artarak 146 milyar 802 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret açığı yüzde 51.3 arttı

Temmuz ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 51,3 artarak 2 milyar 827 milyon dolardan, 4 milyar 278 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Temmuz ayında yüzde 84,0 iken, 2021 Temmuz ayında yüzde 79,3'e geriledi.

İlk 7 ayda dış ticaret açığı yüzde 4.7 azaldı

Ocak-Temmuz döneminde dış ticaret açığı yüzde 4,7 azalarak 26 milyar 720 milyon dolardan, 25 milyar 477 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Ocak-Temmuz döneminde yüzde 77,1 iken, 2021 yılının aynı döneminde yüzde 82,6'ya yükseldi.

Enerji ürünleri ve altın hariç ihracat yüzde 8,9, ithalat yüzde 24,0 arttı

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2021 Temmuz ayında yüzde 8,9 artarak 14 milyar 442 milyon dolardan, 15 milyar 720 milyon dolara yükseldi.



Temmuz ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 24,0 artarak 13 milyar 357 milyon dolardan, 16 milyar 566 milyon dolara yükseldi.

En çok ihracat Almanya'ya yapıldı

Temmuz ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 446 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 57 milyon dolar ile ABD, 983 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 803 milyon dolar ile İtalya, 772 milyon dolar ile Irak takip etti.

İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 30,8'ini oluşturdu.



ilk 7 ayda da ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 10 milyar 832 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 7 milyar 830 milyon dolar ile ABD, 7 milyar 227 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 6 milyar 277 milyon dolar ile İtalya ve 5 milyar 663 milyon dolar ile Irak takip etti.

İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 31,2'sini oluşturdu.

İthalatta Çin ilk sırada

İthalatta Çin ilk sırayı aldı. Temmuz ayında Çin'den yapılan ithalat 2 milyar 657 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 2 milyar 453 milyon dolar ile Rusya, 1 milyar 630 milyon dolar ile Almanya, 937 milyon dolar ile ABD, 905 milyon dolar ile İtalya izledi.

İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde41,5'ini oluşturdu.



İlk 7 aylık dönemde de Çin ithalatta ilk sırayı alırken, Çin'den yapılan ithalat 17 milyar 800 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla; 15 milyar 85 milyon dolar ile Rusya, 12 milyar 903 milyon dolar ile Almanya, 6 milyar 885 milyon dolar ile ABD, 6 milyar 490 milyon dolar ile İtalya izledi.

İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 40,3'ünü oluşturdu.