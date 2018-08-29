İstanbul, 29 Ağustos (DHA) – Dış ticaret açığı Temmuz’da yüzde 32.6 azalarak 5.98 milyar dolara geriledi. Temmuz’da ihracat yüzde 11.6 artarken, ithalat 6.7 geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre;

“İhracat Temmuz ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11.6 artarak 14 milyar 77 milyon dolara yükselirken, ithalat yüzde 6.7 düşüşle 20 milyar 59 milyon dolara geriledi.

“Temmuz ayında dış ticaret açığı yüzde 32.6 azalarak 5 milyar 982 milyon dolara geriledi.

“İhracatın ithalatı karşılama oranı 2017 Temmuz ayında yüzde 58.7 iken, 2018 Temmuz ayında yüzde 70.2\'ye yükseldi.

“Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; Temmuz ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 5.1 arttı, ithalat yüzde 1.3 azaldı.

“Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; Temmuz ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 10.5 arttı, ithalat yüzde 9.4 azaldı.”

“Avrupa Birliği’ne (AB-28) yapılan ihracat, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 14.7 artarak 6 milyar 852 milyon dolara yükseldi.

“AB’nin ihracattaki payı 2017 Temmuz ayında yüzde 47.4 iken, 2018 Temmuz ayında yüzde 48.7 oldu.

“Almanya\'ya yapılan ihracat Temmuz ayında 1 milyar 294 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 9 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 850 milyon dolar ile ABD ve 750 milyon dolar ile İtalya takip etti.

“Çin\'den yapılan ithalat, 2018 yılı Temmuz ayında 1 milyar 975 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 886 milyon dolar ile Rusya, 1 milyar 691 milyon dolar ile Almanya ve 1 milyar 122 milyon dolar ile ABD izledi.

“Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı yüzde 2.8 oldu

“Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.3 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır.

“Temmuz ayında ISIC Rev.3’e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94.9’dur. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 2.8, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 37.1’dir.

“Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ithalatı içindeki payı yüzde 13.5 oldu

“İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 78’dir.

“Temmuz ayında yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 13.5, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 42.8’dir.”