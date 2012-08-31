Dış ticaret açığı temmuzda 7.9 milyar

Dış ticaret açığı temmuz ayında 7.9 milyar dolarla beklentilere yakın geldi. 7 aylık açık ise 50.7 milyar dolara geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan 2012 Temmuz ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı.

Buna göre, bu yılın temmuz ayında, geçen yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 8,5 artarak 12 milyar 866 milyon dolar, ithalat yüzde 1,5 azalarak 20 milyar 755 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret açığı bu dönemde 9 milyar 201 milyon dolardan, 7 milyar 889 milyon dolara geriledi.

2011 Temmuz ayında yüzde 56,3 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, 2012 Temmuz'da yüzde 62'ye yükseldi.

Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, 2012 Temmuz ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 8,5 artarken, ithalat yüzde 5,3 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise temmuz ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 1,1, ithalat yüzde 1,7 azaldı.