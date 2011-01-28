-DIŞ TİCARET AÇIĞI REKOR KIRDI ANKARA (A.A) - 28.01.2011 - Türkiye ekonomisi, geçen yıl tarihindeki en yüksek dış ticaret açığını verdi. A.A muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, 2010 yılında dış ticaret açığı Orta Vadeli Programda yer alan 65,8 milyar dolar hedefini aşarak, 71 milyar 563 milyon 245 bin dolara ulaştı. Bu tutar, 2008'de meydana gelen 69,9 milyar dolarlık zirveyi aşarak, yeni bir rekor oluşturdu. 2009'da ekonomik krizin etkisiyle daralan dış ticaret hacmi nedeniyle açık, 38 milyar 785 milyon 809 bin dolar düzeyine gerilemişti. Baz etkisinin de yarattığı farkla 2010'da dış ticaret dengesindeki açık, yüzde 84,5 artış gösterdi. 2010'da ihracat yüzde 11,5 artışla 113 milyar 929 milyon 614 bin dolara, ithalat ise yüzde 31,6 artışla 185 milyar 492 milyon 859 bin dolara çıktı. Dış ticaret dengesinde meydana gelen açık, yıllar itibariyle şöyle oldu: /* . Dış Ticaret Dengesi Değişim Yıllar (Bin Dolar) (Yüzde) ------ -------------------- ------- 1985 -3.385.367 -3,5 1986 -3.648.046 7,8 1987 -3.967.757 8,8 1988 -2.673.374 -32,6 1989 -4.167.451 55,9 1990 -9.342.838 124,2 1991 -7.453.552 -20,2 1992 -8.156.426 9,4 1993 -14.083.303 72,7 1994 -5.164.147 -63,3 1995 -14.071.970 172,5 1996 -20.402.178 45,0 1997 -22.297.649 9,3 1998 -18.947.440 -15,0 1999 -14.084.047 -25,7 2000 -26.727.914 89,8 2001 -10.064.867 -62,3 2002 -15.494.708 53,9 2003 -22.086.856 42,5 2004 -34.372.613 55,6 2005 -43.297.743 26,0 2006 -54.041.498 24,8 2007 -62.790.965 16,2 2008 -69.936.378 11,4 2009 -38.785.809 -44,5 2010 -71.563.245 84,5 */