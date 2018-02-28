Dış ticaret açığı, ocak ayında beklentilerin üzerinde arttı

Türkiye’nin ocak ayındaki dış ticaret açığı, beklentilerin üzerinde yüzde 108.8 artarak 9 milyar 67 milyon dolara yükseldi. Beklenti, dış ticaret açığının 9.10 milyar dolar olması yönündeydi.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2018 yılı ocak ayında, 2017 yılının aynı ayına göre % 10.7 artarak 12 milyar 457 milyon dolar, ithalat % 38 artarak 21 milyar 524 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2017 Ocak ayında %72,1 iken, 2018 Ocak ayında %57,9'a düştü.

Aralık ayı dış açık verisi 9.21 milyar dolardan 9.23 milyar dolara revize edildi.

Avrupa Birliği’nin ihracattaki payı arttı

Avrupa Birliği’ne yapılan ihracat, 2017 yılının aynı ayına göre %23.1 artarak 6 milyar 514 milyon dolar olarak gerçekleşti. Avrupa Birliği’nin (AB-28) ihracattaki payı 2017 Ocak ayında %47 iken, 2018 Ocak ayında %52.3 oldu. Almanya'ya yapılan ihracat 2018 Ocak ayında 1 milyar 343 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 747 milyon dolar ile İngiltere, 742 milyon dolar ile İtalya ve 639 milyon dolar ile Irak takip etti.

İthalatta ilk sırayı Çin aldı

Çin'den yapılan ithalat, 2018 yılı Ocak ayında 2 milyar 176 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi 2 milyar 49 milyon dolar ile Rusya, 1 milyar 629 milyon dolar ile Almanya ve 1 milyar 120 milyon dolar ile ABD izledi.