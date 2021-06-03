Dış ticaret açığı Mayıs'ta yüzde 20 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığı verilerine göre Mayıs ayında ihracat bir önceki yıla göre yüzde 65,5, ithalat ise yüzde 54 arttı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un açıkladığı verilere göre Mayıs ayında ve Ocak-Mayıs döneminde dış ticaret verileri şöyle gerçekleşti:

-Mayıs ayı ihracatı geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 65.5 artışla 16.5 milyar dolara yükseldi.

-Bu değer ile tüm yılların en yüksek ikinci Mayıs ayı ihracat değeri gerçekleşti.

-İlk beş ayda ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38.3 artışla 85.2 milyar dolar seviyesine gerçekleşti.

-İthalat Mayıs’ta yüzde 54 artarak 20.6 milyar dolar oldu.

-İthalat Ocak-Mayıs’ta yüzde 25.3 artışla 103.5 milyar dolar oldu.

-Dış ticaret açığı Mayıs’ta yüzde 20.74 artışla 4.15 milyar dolar oldu.

-Dış ticaret açığı ilk 5 ayda yüzde 13.1 düşüşle 18.3 milyar dolar oldu.