Dış ticaret açığı Mart ayında geriledi

Türkiye'nin 2012 yılı Mart ayında ihracatı, 2011 yılının aynı ayına göre yüzde 12,2 artarak, 13 milyar 251 milyon dolara ulaştı, ithalatı ise yüzde 4,8 azalarak 20 milyar 597 milyon dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan 2012 Mart ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı.

Buna göre, geçen yılın Mart ayında 11 milyar 811 milyon dolar olan ihracat, yüzde 12,2 artarak bu yılın Mart ayında 13 milyar 251 milyon dolara yükseldi. İthalat ise yüzde 4,8 azalarak 21 milyar 643 milyon dolardan 20 milyar 597 milyon dolara geriledi.

Dış ticaret açığı bu dönemde yüzde 25,3 azalarak 9 milyar 832 milyon dolardan 7 milyar 346 milyon dolara geriledi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 54,6'dan yüzde 64,3'e yükseldi.

Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, 2012 yılı Mart ayında ihracat önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,2 artarken, ithalat ise yüzde 0,9 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre de ihracat Mart ayında bir önceki aya göre 0,1, ithalat yüzde 4,3 arttı.