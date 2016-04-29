Dış ticaret açığı mart ayında 4.95 milyar dolara yükseldi

Dış ticaret açığı Mart'ta 4.95 milyar dolar oldu. Beklenti 5 milyar dolardı. Dış ticaret açığı Şubat'ta 3.17 milyar dolar olmuştu.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2016 yılı Mart ayında, 2015 yılının aynı ayına göre yüzde 2,3 artarak 12 milyar 811 milyon dolar, ithalat yüzde 5,2 azalarak 17 milyar 758 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2015 Mart ayında yüzde 66,9 iken, 2016 Mart ayında yüzde 72,1'e yükseldi.

İhracat azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat %3,5 azaldı



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2016 Mart ayında bir önceki aya göre ihracat %3,5, ithalat %0,6 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2016 yılı Mart ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat %0,3, ithalat %8,5 azaldı.

Avrupa Birliği'ne ihracat %18,1 arttı



Avrupa Birliği'nin (AB-28) ihracattaki payı 2015 Mart ayında %42,6 iken, 2016 Mart ayında %49,1 oldu. AB'ye yapılan ihracat, 2015 yılının aynı ayına göre %18,1 artarak 6 milyar 295 milyon dolar olarak gerçekleşti.



En fazla ihracat yapılan ülke İngiltere oldu

İngiltere'ye yapılan ihracat 2016 yılı Mart ayında 1 milyar 386 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla Almanya (1 milyar 219 milyon dolar), Irak (652 milyon dolar) ve İtalya (609 milyon dolar) takip etti.



İTHALATTA İLK SIRAYI ÇİN ALDI

Çin'den yapılan ithalat, 2016 yılı Mart ayında 2 milyar 273 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla Almanya (2 milyar 22 milyon dolar), Rusya (1 milyar 395 milyon dolar) ve ABD (1 milyar 8 milyon dolar) izledi.

Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı %3,9 oldu



Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.3 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Mart ayında ISIC Rev.3'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %94,6'dır. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,9, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise %32'dir.



Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ithalatı içindeki payı %17,3 oldu

İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %84,5'tir. Yüksek teknoloji ürünlerinin 2016 Mart ayında imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %17,3, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise %46,7'dir.