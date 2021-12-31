Dış ticaret açığı kasımda 5,4 milyar dolar oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kasım ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre kasımda ihracat yıllık yüzde 33,7 artarak 21 milyar 506 milyon dolar, ithalat yüzde 27,3 artarak 26 milyar 908 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2021 yılı ocak-kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 33,8 artarak 203 milyar 94 milyon dolar, ithalat yüzde 23,0 artarak 242 milyar 443 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Kasım ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,9 artarak 5 milyar 54 milyon dolardan, 5 milyar 402 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı bir önceki yıl Kasım ayında yüzde 76,1 iken, 2021 kasım ayında yüzde 79,9'a yükseldi.

Ocak-kasım döneminde dış ticaret açığı yüzde 13,2 azalarak 45 milyar 329 milyon dolardan, 39 milyar 350 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Ocak-Kasım döneminde yüzde 77,0 iken, 2021 yılının aynı döneminde yüzde 83,8'e yükseldi.

Kasım ayında imalat sanayinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,0 oldu

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2021 Kasım ayında imalat sanayinin payı yüzde 94,0, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,6, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,7 oldu.



Ocak-Kasım döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı yüzde 94,6, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,1, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,8 oldu.

İhracatta Almanya, ithalatta Çin ilk sırada

Kasım ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 759 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 479 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 1 milyar 373 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 215 milyon dolar ile Irak, 1 milyar 124 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 32,3'ünü oluşturdu.



Ocak-Kasım döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 17 milyar 545 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 13 milyar 208 milyon dolar ile ABD, 12 milyar 372 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 10 milyar 324 milyon dolar ile İtalya ve 9 milyar 970 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 31,2'sini oluşturdu.

İthalatta Çin ilk sırayı aldı. Kasım ayında Çin'den yapılan ithalat 3 milyar 38 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 2 milyar 964 milyon dolar ile Rusya, 1 milyar 866 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 189 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 123 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 37,8'ini oluşturdu.



Ocak-kasım döneminde ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Çin'den yapılan ithalat 29 milyar 100 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 25 milyar 576 milyon dolar ile Rusya, 19 milyar 742 milyon dolar ile Almanya, 11 milyar 704 milyon dolar ile ABD, 10 milyar 429 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 39,8'ini oluşturdu.