Dış ticaret açığı Kasım'da 4.12 milyar dolar!

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının resmi olmayan geçici dış ticaret verilerine göre, kasımda ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,92 artarak 12 milyar 852 milyon dolara yükseldi, ithalat ise yüzde 6,25 artarak 16 milyar 966 milyon dolar oldu.



Bakanlığın bu yılın kasım ayına ilişkin dış ticaret, şirket ve esnaf geçici idari verilerine ilişkin bülteni yayımlandı.



Buna göre, kasımda ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,92 arttı ve 12 milyar 852 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde ithalat yüzde 6,25 artarak 16 milyar 966 milyon dolar oldu.



Geçen ay dış ticaret hacmi yüzde 7,8 artarak, 29 milyar 818 milyon dolara çıktı. Dış ticaret açığı da yüzde 3,8 azalarak 4 milyar 115 milyon dolara geriledi.



İhracatın ithalatı karşılama oranı da geçen yılın kasım ayında yüzde 73,2 iken, bu yılın aynı ayında yüzde 75,7 olarak gerçekleşti.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının resmi olmayan geçici dış ticaret verilerine göre, kasımda en çok ihracat yapılan fasıl, 1 milyar 904 milyon dolarla "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları"ndan oluştu.



Bakanlığın bu yılın kasım ayına ait dış ticaret, şirket ve esnaf geçici idari verilerine ilişkin bülteni yayımlandı.



Buna göre, kasımda en çok ihracat yapılan fasıllar, 1 milyar 904 milyon dolar ile "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları", 1 milyar 72 milyon dolar ile "kazan: makina ve cihazlar, aletler, parçaları", 1 milyar 14 milyon dolar ile "inciler, kıymetli taş ve metal mamulleri, madeni paralar" olarak belirlendi.



Kasımda en çok ithalat yapılan fasıl ise 2 milyar 459 milyon dolar ile "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve müstahsalları" olarak kayıtlara geçti. Bunu 2 milyar 260 milyon dolar ile "kazan: makina ve cihazlar, aletler, parçaları" ve 1 milyar 870 milyon dolar ile "elektrikli makina ve cihazlar, aksam ve parçaları" ithalatı takip etti.



Ülkelere göre ihracat ve ithalat



Bu ayda en fazla ihracat 1 milyar 241 milyon dolarla Almanya'ya yapıldı. Bu ülkeyi sırasıyla 877 milyon dolarla İngiltere ve 832 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri izledi.



En fazla ithalat ise 2 milyar 1 milyon dolar ile Çin'den gerçekleştirildi. Bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 818 milyon dolarla Almanya ve 1 milyar 292 milyon dolarla Rusya takip etti.



Gümrük idareleri tarafından kasımda tahsil edilen vergiler, bir önceki aya göre yüzde 11,1 artarak 7 milyar 411 milyon liradan 8 milyar 234 milyon liraya yükseldi.



Şirket verileri



Kasımda 4 bin 279 limited şirket, 3 bin 264 ticari işletme, bin 691 şube, bin 37 anonim şirket, 59 kooperatif, birer adet kollektif şirket ve konsorsiyum kuruldu.



Türkiye genelinde kasım ayı itibarıyla toplam 1 milyon 671 bin 362 esnaf ve sanatkar bulunuyor.



Kasımda Türkiye genelinde toplam 17 bin 494 esnaf ve sanatkar işletmesi kuruldu, 10 bin 656 esnaf ve sanatkar işletmesi ise kapandı.



Söz konusu ayda en fazla artış gösteren meslek, "servis aracı işletmeciliği", en çok azalan meslek ise "şoförlük" oldu.