Dış ticaret açığı haziranda geriledi

Türkiye'de dış ticaret açığı haziranda 5.50 milyar dolar oldu

Beklenti de 5.50 milyar dolardı. İhracat yüzde 1,3, ithalat yüzde 3,8 azaldı



Bloombergt HT'de yayımlanan habere göre, Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2018 yılı Haziran ayında, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 1,3 azalarak 12 milyar 954 milyon dolar, ithalat yüzde 3,8 azalarak 18 milyar 451 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret açığı %9,1 azaldı

Haziran ayında dış ticaret açığı yüzde 9,1 azalarak 5 milyar 497 milyon dolara geriledi.



İhracatın ithalatı karşılama oranı 2017 Haziran ayında %68,5 iken, 2018 Haziran ayında yüzde 70,2'ye yükseldi.



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat yüzde 2,1 azaldı



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2018 Haziran ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 2,1, ithalat yüzde 5,5 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2018 yılı Haziran ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 0,8, ithalat yüzde 3,3 azaldı.

Avrupa Birliği’ne ihracat %6,4 arttı

Avrupa Birliği’ne (AB-28) yapılan ihracat, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 6,4 artarak 6 milyar 630 milyon dolar olarak gerçekleşti. AB’nin ihracattaki payı 2017 Haziran ayında yüzde 47,5 iken, 2018 Haziran ayında yüzde 51,2 oldu.

En fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu



Almanya'ya yapılan ihracat 2018 Haziran ayında 1 milyar 308 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 882 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 815 milyon dolar ile İtalya ve 627 milyon dolar ile ABD takip etti.

İthalatta ilk sırayı Çin aldı



Çin'den yapılan ithalat, 2018 yılı Haziran ayında 1 milyar 838 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 794 milyon dolar ile Rusya, 1 milyar 793 milyon dolar ile Almanya ve 1 milyar 149 milyon dolar ile ABD izledi.



Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı yüzde 3,2 oldu, ithalatı içindeki payı yüzde 13,6 oldu

