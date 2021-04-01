Dış ticaret açığı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,2 düştü

Mart ayındaki dış ticaret açığı açıklandı. Verilere göre geçtiğimiz yılın Mart ayına göre yüzde 14,2 düşüş gösteren dış ticaret açığı 5,5 milyar dolardan 4,7 milyar dolara geriledi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın yaptığı açıklamada, "Martta dış ticaret açığımız, Mart 2020'ye göre yüzde 14,2 gibi önemli bir düşüş göstererek, 5,5 milyar dolardan 4,7 milyar dolara geriledi." ifadelerini kullandı.

Pekcan ihracat rakamlarıyla ilgili ise "Martta ihracat 2020'nin aynı ayına göre yüzde 42,2 artışla 18 milyar 985 milyon dolara ulaştı. Tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamı" açıklamasında bulundu.